Rent the Runway schrapt 10 procent van het personeel

Amerikaans e-commerce platform Rent the Runway, Inc. schrapt 10 procent van het personeelsbestand, wat neerkomt op 37 banen. Dit meldt WWD naar aanleiding van een persbericht. Het mode verhuurbedrijf wil de Amerikaanse beurs overtuigen van zijn toekomst.

Wall Street overtuigen schijnt gelukt te zijn. De aandelen van het bedrijf stegen na het nieuws van de ontslagen van 24,5 procent naar 70 procent in de middaghandel. Het bedrijf heeft nu een beurswaarde van 49,2 miljoen dollar (44,9 miljoen euro).

De herstructurering is volgens het bedrijf nodig om break-even qua vrije kasstroom te bereiken in het boekjaar 2024. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen grotendeels zijn voltooid tegen het einde van het vierde kwartaal van boekjaar 2023. Rent the Runway verwacht een kostenbesparing van 3 tot 4 miljoen dollar (2,7 miljoen euro tot 3,6 miljoen euro) en een jaarlijkse besparing van 11 tot 13 miljoen dollar (12 miljoen euro tot 14,2 miljoen euro).

Anushka Salinas, COO en voorzitter, neemt per 31 januari ontslag naar aanleiding van deze ontwikkelingen. Salinas blijft aan als consultant tot 29 februari en heeft recht op een eenmalige betaling van 950.000 dollar (868,550 euro), voor belastingen. Jennifer Hyman, CEO en mede-oprichter, neemt de extra functie van manager op zich.

Ondanks de vele successen van het verhuurplatform heeft de pionier herhaaldelijk moeten inkrimpen om winstgevend te zijn. In september 2022 heeft het bedrijf 24 procent van zijn personeelsbestand op het hoofdkantoor ontslagen.

Via Rent the Runway kunnen klanten zich abonneren en items huren van meer dan 800 designermerken. Het assortiment is breed. Gebruikers kunnen items voor elke gelegenheid vinden, van avondkleding en accessoires tot loungewear, sieraden, handtassen, kinderkleding en meer.