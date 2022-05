Reorganisatie Hema: tientallen banen verdwijnen, assortiment winkels verminderd

Nieuwe veranderingen bij Hema, zo blijkt uit een interview met CEO Saskia Egas Reparaz in het Financieele Dagblad. Niet alleen wordt er gereorganiseerd op het hoofdkantoor, maar ook wordt het assortiment in de winkels verminderd.

Ongeveer honderd banen op het hoofdkantoor in Amsterdam worden gereorganiseerd. Dit betekent in de praktijk dat er tussen de dertig en veertig banen zullen verdwijnen en de andere werknemers krijgen een andere functie of worden overgeplaatst naar een andere afdeling, aldus het FD. Hema trok zich afgelopen jaar uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Egas Reparaz laat in het interview doorschemeren dat de banen die verdwijnen hiermee te maken hebben. Het is de tweede reorganisatie in drie jaar tijd.

Opnieuw reorganisatie bij Hema

Ook het assortiment in de winkels wordt als het ware gereorganiseerd. Egas Reparaz geeft tegen het FD aan dat het bedrijf veel producten in verschillende varianten in het assortiment heeft. “Nu zie je door de bomen het bos niet meer. Dezelfde sok hebben we bijvoorbeeld in verpakkingen van tien, zeven, vijf en drie paar. Daar gaan we 40 procent in terug,” aldus de CEO tegen de krant. In totaal neemt Hema tweehonderd productsoorten onder de loep.

Door de verandering in het assortiment hoopt Hema hogere volumes te verkopen van minder producten waardoor de kwaliteit verbetert kan worden zonder dat de prijs verhoogd hoeft te worden. Ook moet dit de logistiek eenvoudiger maken en kunnen winkels per product een grotere voorraad houden zodat de schappen minder vaak leeg raken.

Tevens meldt het FD dat Hema in 2021 weer uit de rode cijfers is geklommen. In 2020 had het bedrijf nog te maken met een nettoverlies van 214,8 miljoen euro. De winst voor belastingen zou in 2021 nu zijn uitgekomen op 1,3 miljoen en de omzet steeg met 5,5 procent naar 1,2 miljard euro. Hema heeft zelf nog niet de jaarcijfers gepubliceerd.