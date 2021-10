Reparatieservices en efficiënter recyclen: Zalando zet verdere stappen in de richting van circulariteit

De Duitse e-tailer Zalando zet verdere stappen in de richting van een meer circulair bedrijfsmodel. Dat kondigt het bedrijf aan in een persbericht. Enerzijds worden bestaande projecten uitgebreid, zoals de productcategorie tweedehands kleding of Zalando’s eigen kledingcollectie ‘redeZign for circularity’, gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare materialen. Daarnaast start Zalando nieuwe projecten. Zo test de e-tailer vanaf 11 oktober in Berlijn de mogelijkheid tot het aanbieden van onderhouds- en reparatieservices voor kledingstukken en ontwikkelt het momenteel een open-source platform voor textielafvalbeheer.

Zalando werkt daarvoor samen met verschillende internationale partners. Zo wordt het platform voor textielafvalbeheer opgezet onder de paraplu van het Sorting for Circularity Project van Fashion for Good. Doel van het project is om textielafval nauwkeuriger te analyseren, onder meer met behulp van Near Infra Red-technologie. Door daarnaast meer inzicht te verwerven in de mogelijkheden en capaciteiten van textielrecycling bedrijven, kunnen afvalproduct en recycler zorgvuldiger met elkaar worden gematcht. Dat gebeurt via het platform. Op deze manier kan recycling efficiënter worden, is het idee.

De onderhouds- en reparatieservices worden aangeboden in samenwerking met retail-app Save Your Wardrobe. Via een digitaal platform koppelt Zalando klanten aan lokale ateliers en kleermakers die kapotte kleding of schoenen kunnen repareren. De logistiek wordt geregeld door Zalando Premium Logistics. Het project start in Berlijn, maar de bedoeling is om dit ook naar andere markten uit te breiden.

Daarnaast breidt Zalando de collectie ‘redeZign for circularity’ uit van vijf naar vijftig items. De collectie is onderdeel van Zign , Zalando’s eigen, duurzamere modelabel. Ook wordt het aanbod tweedehands kleding op Zalando nog steeds groter: sinds de introductie van de productcategorie is het aanbod tweedehands kleding al vertienvoudigd naar 200.000 items.

“Volgens ons Attitude-Behavior Gap-rapport vindt meer dan 60% van de consumenten het belangrijk dat hun kleding een tweede leven krijgt en niet op de vuilnishoop belandt,” aldus Laura Coppen, Head of Circularity bij Zalando. “Ons doel is om gedragsverandering in de richting van circulaire producten en ervaringen te stimuleren. We hebben nog niet alle antwoorden, maar we werken met belangrijke vernieuwers in de sector samen om nieuwe oplossingen te testen en op te schalen om zo de overgang te maken naar een volledig circulair bedrijfsmodel.”