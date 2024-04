Retailers op Zalando kunnen vanaf nu uitbreiden naar ruim 90 internationale marketplaces dankzij Tradebyte

Zalando stelde in 2023 zijn logistiek open voor andere retailers met het Zalando E-commerce Operating System (ZEOS). Het B2B-platform zorgt ervoor dat retailers bestellingen snel kunnen verwerken en verzenden. Nu wordt daar Tradebyte, een Europese marketplace-integrator, aan gekoppeld, zo meldt Tradebyte in een persbericht.

Door Tradebyte te koppelen aan ZEOS kunnen retailers in de Benelux uitbreiden naar ruim negentig internationale marketplaces. Specifieker betekent dit dat ZEOS merken en retailers in staat stelt producten met één integratie vanuit één voorraad te kunnen verkopen via verschillende kanalen, inclusief hun eigen webshop, zo is te lezen.

Tradebyte is opgericht in 2009 en biedt integraties met ruim negentig marketplaces, waaronder Zalando, About You en Otto. Het bedrijf biedt ook diensten aan retailers ide hun eigen marketplace willen opzetten. Zo heeft Tradebyte G-star, Hunkemöller en WE Fashion als klant.