Rutte: “Vermijd drukte” - Nederland gaat overgangsfase in

Nederland zat gisteravond rond zeven uur weer aan de buis gekluisterd. Premier Mark Rutte en Hugo de Jonge van Volksgezondheid zouden meer duidelijkheid gaan scheppen over hoe de komende maanden eruit zullen zien. Er werd een positieve toon aangeslagen, versoepelingen werden aangekondigd en het credo ‘blijft thuis’ zal op den duur vervangen worden met ‘vermijd drukte’.

Een routekaart van de exit strategie werd geïntroduceerd, met versoepelingen gepland voor 11 mei, 1 juni, 15 juni, 1 juli en 1 september. Rutte en De Jonge benadrukten dat de versoepelingen alleen doorgang zullen vinden wanneer blijkt dat het virus nog steeds onder controle is.

Brancheorganisatie INretail reageert positief op de persconferentie. “Voor winkels is het goed nieuws dat er weer horecaterrassen mogen zijn in juni en dat ook het culturele leven weer opstart. Iedereen heeft elkaar nodig voor een goed draaiende economie. In dat kader klinkt ‘vermijd drukte’ vele malen beter dan alleen maar ‘blijf thuis’,” aldus INretail in een bericht. De brancheorganisatie benadrukt dat nu de maatregelen versoepeld worden, de veiligheidsregels alleen nog maar belangrijker worden.