INretail: afrondende fase voor protocol ‘Veilig Winkelgebied’

Nu het drukker wordt in de winkelstraten blijft de vraag: Hoe lang blijft dit nog veilig? Brancheorganisatie INretail meldt dat het in een afrondende fase zit voor een protocol ‘Veilig Winkelgebied’ dat het met VNG, De Nieuwe Winkelstraat en partners van de Retailagenda maakt.

Deze week moet het protocol opgeleverd worden, zo meldt INretail. INretail en VNG leveren de landelijke richtlijnen voor de protocollen, De Nieuwe Winkelstraat helpt met de regionale uitrol, zo is te lezen in het persbericht. “We kunnen met z’n allen niet alleen veiliger, maar ook slimmer winkelen. Ondernemers hanteren vaak langere openingstijden voor meer spreiding. Of ze bieden bijvoorbeeld winkelen op afspraak. We roepen consumenten op vooral de hele week te gebruiken om te winkelen,” aldus INretail.

INretail introduceerde eerder al een protocol Veilig Winkelen voor in de winkels compleet met checklist.