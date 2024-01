Saint Basics maakt doorstart dankzij online warenhuis Shop Like You Give a Damn

Saint Basic B.V. is gered door online warenhuis Shop Like You Give a Damn B.V., dat meldt de heer Brunninkhuis, de aangestelde curator, in een persbericht. Saint Basics B.V. werd op 21 november failliet verklaard door de rechtbank van Den Haag.

Saint Basics verkocht duurzame basic kledingitems. Die activiteiten worden nu voortgezet via het online warenhuis. Shop Like You Give a Damn is een online speler met een focus op duurzaamheid, waar mode, schoenen, cosmetica en woonartikelen te vinden zijn.

De curator meldt in het persbericht de markt uitgebreid verkend te hebben en met meerdere partijen onderhandeld te hebben. “De acceptatie van de bieding van Shop Like You Give a Damn B.V. is het beste voor de boedel en de gezamenlijke schuldeisers van Saint Basics gebleken”, zo schrijft Brunninkhuis.