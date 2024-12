Saks Global rondt overname Neiman Marcus af

Saks Global, een Amerikaans luxe retail- en vastgoedbedrijf, heeft de overname van de Amerikaanse retailer Neiman Marcus Group (NMG) afgerond voor een totale bedrijfswaarde van 2,7 miljard dollar (2,6 miljard euro). De portfolio van Saks Global omvat nu Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue en Saks OFF 5TH, die elk hun klanten blijven bedienen onder hun eigen merk.

Samenvatting Saks Global neemt Neiman Marcus Group over voor 2,7 miljard dollar.

De overname creëert een uitgebreide luxe portfolio, inclusief Neiman Marcus, Bergdorf Goodman en Saks Fifth Avenue.

Amazon, als investeerder, zal samenwerken met Saks Global met als doel te innoveren.

Richard Baker, uitvoerend voorzitter van Saks Global, deelt in een verklaring: "Door Neiman Marcus, Bergdorf Goodman en Saks Fifth Avenue samen te voegen, hebben we een ongeëvenaarde multi-brand luxeportfolio gecreëerd met enorm groeipotentieel."

Het bedrijf meldt dat Marc Metrick zal dienen als CEO van de Saks Global-bedrijfsgroep en Ian Putnam als CEO van de Saks Global divisie 'Properties & Investments'. Beiden rapporteren aan Richard Baker.

Om ervoor te zorgen dat Saks Global optimaal gepositioneerd is om de groei van zijn luxemerken te stimuleren, heeft het bedrijf de rol van voorzitter en Chief Commercial Officer gecreëerd. Emily Essner, die eerder Chief Marketing Officer was bij Saks, is gepromoveerd naar deze functie.

Het bedrijf voegt eraan toe dat Bergdorf Goodman een zelfstandige onderneming zal blijven onder de paraplu van Saks Global, voortbouwend op zijn reputatie voor onderscheidende, curated luxe shopping. Tracy Margolies, die eerder Chief Merchandising Officer was voor Saks, is benoemd tot voorzitter. Daarnaast heeft Saks Global Bill Bine benoemd tot Chief Transformation Officer ter ondersteuning van de transformatiestrategie.

Het bedrijf meldde verder dat Amazon, als investeerder, zal samenwerken met Saks Global om te innoveren ten behoeve van klanten en merkpartners. De transactie wordt gefinancierd door een combinatie van aandeleninbreng van nieuwe investeerders, waaronder Amazon, Authentic Brands Group, Salesforce, M. Klein & Company, G-III Apparel Group en anderen.