'Samenwerking Hema en Jumbo levert minder op dan verwacht'

De samenwerking tussen Hema en Jumbo Supermarkten blijkt commercieel minder op te leveren dan retailexperts hadden verwacht, zo meldt RTL Nieuws. Beide partijen blijven desondanks positief.

Ze spreken van een waardevolle samenwerking waarbij kennis wordt gedeeld over assortiment en logistiek. "Hierbij kun je denken aan het toevoegen van Hema-seizoensproducten als bijverkoop in Jumbo-winkels. Door de samenwerking wordt het Hema-assortiment bij Jumbo voortaan vanuit bestaande distributie aan winkels geleverd, vanuit het distributiecentrum in Nieuwegein," verduidelijkt Hema in een reactie aan FashionUnited.

De samenwerking tussen Hema en Jumbo werd eind 2019 aangekondigd. Jumbo nam destijds huurcontracten over van 17 Hema-winkels in Nederland en België, vooral op stadslocaties. Oorspronkelijk zou Hema op haar beurt versproducten van Jumbo gaan verkopen, zoals belegde broodjes, maar daar is het tot nu toe niet van gekomen.

Hema behaalde in 2024 een bruto-omzet van 2,2 miljard euro, een stijging van 2 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook de operationele winst groeide met 5 procent tot 93 miljoen euro.

Editor's Note: Dit artikel is op maandag 14 juli om 14:42 uur aangepast. Het eerder genoemde bedrag van 14,3 miljoen euro betreft de inkoopwaarde van producten aan Jumbo, niet de daadwerkelijke omzet.