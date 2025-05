'Sapph-eigenaar verrast door ontruiming laatste winkel'

De problemen van het lingeriemerk Sapph bereiken een nieuw dieptepunt. De enige fysieke winkel in Maassluis (Zuid-Holland) is afgelopen dinsdagmorgen ontruimd door een deurwaarder, in opdracht van de verhuurder. Oprichter Olaf Wagenaar reageert verbaasd tegenover het Algemeen Dagblad (AD): “Wij waren niet op de hoogte dat dit zou gebeuren.”

De ontruiming begon dinsdagochtend onder leiding van gerechtsdeurwaarder Maarten Koper. Het AD meldt dat winkelinrichtingen, zoals lingerie, paspoppen en meubels, werden afgevoerd naar een containeropslag. De deurwaarder meldde huurproblemen, en de voorraad wordt nu tijdelijk opgeslagen in een containerhotel in de Botlek. De eigenaren hebben drie maanden om de goederen op te halen, mits de kosten worden betaald.

Sapph wordt sinds 2019 geëxploiteerd door Wagenaar en zijn partner Annique van der Zande.

"Onverwacht en onduidelijk"

In een reactie aan het AD laat Wagenaar weten verrast te zijn door de ontruiming. “De aankondiging was onduidelijk en kwam voor ons als een verrassing. We hadden nog medewerkers aan het werk toen de deurwaarder arriveerde,” legt hij uit.

Daarnaast betwist hij de verklaring van de deurwaarder over een huurachterstand en een onbetaalde koopsom. “Wat er nu wordt gezegd klopt niet, maar ik wil daar verder niet op ingaan,” voegt hij toe.

Ondanks de tegenslagen blijft Wagenaar optimistisch. “Het is heel vervelend dat dit nu gebeurt, maar we laten het hier niet bij zitten. Objectief gezien zijn er de afgelopen maanden veel dingen tegelijk gebeurd, en het lijkt alsof alles nu samenkomt. Mensen denken dat we ten onder gaan, maar dat is niet het geval.” Hij bevestigt dat hij van plan is de voorraad terug te halen. “Als het aan mij ligt, keren we terug naar dit pand en proberen we de schade zo snel mogelijk te herstellen.”

Oplopende problemen bij Sapph

Sapph verkeert in zwaar weer. Het faillissement van Ultraviolet B.V., het moederbedrijf van de merken Sapph, UltraViolet en UltraMan, vormt een dieptepunt. Ultraviolet was verantwoordelijk voor de exploitatie van het merk en werd begin dit jaar failliet verklaard op verzoek van investeerder Shawn Harris. Harris, die in 2023 nog 1,6 miljoen euro in het bedrijf investeerde, zag zich gedwongen deze stap te zetten door oplopende schulden en voortdurende klachten van klanten over niet-geleverde bestellingen. Het onverwachte vertrek uit het pand aan de Doctor Kuyperkade markeert een nieuw hoofdstuk in de maandenlange onrust rondom het merk.