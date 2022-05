Scalpers staakt zoektocht naar nieuwe eigenaar

Het Spaanse modebedrijf Scalpers heeft de zoektocht naar een nieuwe eigenaar gepauzeerd. Dat meldt de Spaanse krant El Confidencial. De huidige eigenaars wachten economisch betere tijden af, zo blijkt uit de berichtgeving.

Momenteel bezitten Jaime Begel en Pedro Sainz de Baranda, de mannen achter het investeringsfonds Trendsetters & Fashion Investments, samen zeventig procent van de aandelen van Scalpers. Van de dertig procent die overblijft behoort twintig procent toe aan Borja Vázquez en Alfonso Vivancos, op dit moment uitvoerend directeuren bij het bedrijf. De overige tien procent is in handen van andere aandeelhouders.

Begel en Sainz de Baranda huurden in februari een financieel adviseur in met het doel hun meerderheidsbelang te verkopen . Kort daarna stapten ook de andere aandeelhouders in. Sindsdien is er echter veel veranderd: met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het consumentenvertrouwen gedaald, en intussen blijft de inflatie stijgen. Als gevolg daarvan wordt een afname van de algemene consumptie voorspeld. Om die reden zijn de aandelen toch weer van de markt gehaald, aldus El Confidencial. Wanneer er weer een andere wind gaat waaien, wordt het verkoopproces mogelijk hervat.

Scalpers is actief in zes landen en heeft in totaal 250 verkooppunten. Naast het label Scalpers heeft het bedrijf heeft ook het schoenenmerk Mim shoes en kledingmerk Victoria in beheer. In het meest recente boekjaar werd een omzet behaald van 110 miljoen euro.