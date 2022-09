Schoenenlabel Perlie hoopt dertigduizend euro op te halen via sharefunding

Het Nederlandse herenschoenenmerk Perlie is een sharefundingcampagne gestart. Via deze weg hoopt het merk ten minste dertigduizend euro op te halen, zo is te lezen in de campagnetekst op Crowdaboutnow. Perlie wil met het extra kapitaal de voorraden verder aanvullen, de marketingactiviteiten opschalen en de collectie verder uitbreiden.

Perlie wil de marketing vooral versterken in thuismarkt Nederland, maar ook in het buitenland, waar het merk gestaag uitbreidt. Zo heeft Perlie sinds kort verkooppunten in Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten , en staan er in Frankrijk een winkelopening op de Champs-Elysées en een samenwerking met Galeries Lafayette op de planning. Daarnaast liggen er volgens de eigenaars kansen in Japan en China.

De nieuwe financiering zal helpen bij die uitbreiding. Via Crowdaboutnow kunnen particulieren een aandeel in Perlie kopen. Elk aandelencertificaat kost 250 euro. In totaal zijn er 240 certificaten beschikbaar.

In de campagnetekst wordt vermeld dat Perlie inmiddels op een waarde van circa anderhalf miljoen euro wordt geschat.