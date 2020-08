Schone Kleren Campagne: ‘Nog lagere lonen voor kledingarbeiders tijdens Covid’

Miljoenen kledingarbeiders en -arbeidsters worden sinds het begin van de Covid-pandemie sterk onderbetaald, of helemaal niet betaald. Dat blijkt uit onderzoek van Schone Kleren Campagne in samenwerking met het Amerikaanse Worker Rights Consortium.

De twee organisaties analyseerden loonsverlagingen als gevolg van annuleringen van bestellingen door kledingmerken, gedwongen onbetaald verlof van werknemers, en door de staat gesanctioneerde looninhoudingen, in de maanden maart, april en mei. Kledingarbeiders en -arbeidsters in Zuid- en Zuidoost-Azië ontvingen in die maanden gemiddeld 62 procent van hun reguliere inkomen, zo blijkt uit de analyse. In India dook dat percentage onder de 50 procent. Als deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar de wereldwijde kledingindustrie lijkt het erop dat kledingarbeiders en -arbeidsters wereldwijd tussen de 2,7 miljard en 4,9 miljard euro aan salarissen misliepen.

“Bij gebrek aan systematische gegevens moesten we onze schattingen baseren op aannames en ons onderzoek beperken tot zeven landen in Zuid- en Zuidoost-Azië,” zegt David Hachfeld, onderzoeker bij Public Eye, de organisatie achter de Zwitserse tak van Schone Kleren Campagne. “We hebben echter geen reden om aan te nemen dat de situatie significant beter is in hotspots voor lagelonenproductie die we niet hebben onderzocht. Hoewel onze schattingen aan de conservatieve kant blijven, zijn ze behoorlijk schokkend.”

Drastische loonsverlagingen in mode-industrie door geannuleerde bestellingen en lockdowns

"Veel arbeiders in de kleding- en textielindustrie zijn niet of onderbetaald als gevolg van het annuleren van bestellingen en de Covid-lockdowns. Omdat deze arbeiders al leefden van niets hebben ze nauwelijks kunnen sparen voordat de pandemie toesloeg,” aldus Khalid Mahmood, directeur van de Pakistaanse Labour Education Foundation. “Velen van hen kampen met schulden. De meeste arbeidsmigranten moesten terug naar hun dorpen en nu wordt het voor hen nog moeilijker om weer aan het werk te gaan in de grote steden te overleven."

Schone Kleren Campagne roept merken, retailers en e-tailers op om verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers in hun toeleveringsketen en ervoor te zorgen dat zij hun volledige lonen ontvangen door zich publiekelijk te committeren aan een loongarantiebelofte. “Alleen als merken en detailhandelaren zich individueel en publiekelijk committeren aan zo’n loonverzekering, kunnen we vermijden dat de kosten steeds worden doorgeschoven en neerkomen op de schouders van de meest kwetsbaren in de keten," aldus Wyger Wentholt, woordvoerder van Schone Kleren Campagne. Hij zegt daarnaast te hopen op “meer samenwerking tussen kledingmerken en retailers omdat ze samen voldoende gewicht en invloed hebben.”