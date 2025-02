Scotch & Soda-eigenaar neemt streetwearmerk Palm Angels over

Het Amerikaanse brandmanagementbedrijf Bluestar Alliance LLC heeft zijn overnamekoers voortgezet. Dinsdag kondigde het bedrijf de overname aan van het Italiaanse sportswearmerk Palm Angels.

Financiële details van de transactie werden niet bekendgemaakt. Het label was tot voor kort grotendeels in handen van de Italiaanse New Guards Group, die na de overname van moederbedrijf Farfetch door de online retailer Coupang in de problemen was gekomen.

Afgelopen najaar nam Bluestar al het merk Off-White over

Afgelopen najaar nam Bluestar Alliance het label Off-White al over van het Franse luxeconcern LVMH. Tot de portfolio van het bedrijf behoren ook merken zoals Scotch & Soda, Hurley, Justice, Tahari en Kensie. Scotch & Soda werd in 2023 overgenomen door Bluestar Alliance.

De aankoop van Palm Angels onderstreept “de voortdurende expansie van Bluestar Alliance in de segmenten high-end streetwear en luxe mode”, aldus de nieuwe eigenaar. “Wij zijn vastbesloten om Palm Angels te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling en innovatie, evenals bij de uitbreiding van de wereldwijde aanwezigheid”, verklaarde CEO Joey Gabbay naar aanleiding van de acquisitie.

Oprichter Francesco Ragazzi verlaat Palm Angels

Francesco Ragazzi, de voormalige creatief directeur van Moncler, richtte Palm Angels in 2011 op als een fotoproject dat de skatercultuur in Los Angeles moest documenteren. In 2015 ontwikkelde hij daaruit een modemerk, waarin de New Guards Group in 2021 een meerderheidsbelang verwierf.

Met de verkoop aan Bluestar Alliance eindigt nu Ragazzi's tijd bij het merk. “Palm Angels heeft de kruising tussen luxe en straatcultuur vormgegeven”, verklaarde hij in een statement. “Nu begint een nieuw hoofdstuk, en ik treed met vertrouwen terug en wens hen blijvend succes toe.”