Seabass lanceert eerste damescollectie

Seabass, een in Barcelona gevestigd luxe zwemkledingmerk, heeft zijn eerste damescollectie gelanceerd.

De zomercollectie is een uitbreiding van het bestaande aanbod van Seabass. De nieuwe collectie bevat de kenmerkende ouderwetse charme van de kinder- en mannencollecties. Te weten: tijdloze dameskleding met Victoriaanse zeemansstropdassen, retroprints en jaren 60-silhouetten.

Seabass campagne voor dames met Greta Bellamancina Credits: Melanie Rodriguez voor Seabass

Seabass is in 2019 opgericht door Kayleigh en Barry van Ruiven na een familievakantie met hun zoon Bass. Het merk heeft een retro-esthetiek en biedt nostalgische ontwerpen. Bijzonder is dat de badpakken UPF 50+ bescherming bieden. Tevens is elk stuk Fairtrade en handgemaakt in Portugal met Seaqual-stof, gemaakt van gerecycled plastic afval uit de oceaan.

Hoogtepunten uit de eerste damescollectie zijn onder andere het eendelige 'Sailor' badpak, verkrijgbaar in vier kleuren: een effen 'parelwit' met marineblauwe en drie handafdrukken, naast het tweedelige 'Coco'-ontwerp met een slip met hoge taille, inclusief een kort topje met nette knopen. De prijzen per stuk variëren van 310 pond (366,90 euro) tot 340 pond (402,40 euro).

Seabass campagne voor dames met Greta Bellamancina Credits: Melanie Rodriguez voor Seabass

Voor de nieuwe damescollectie zijn actrice en dichteres Greta Bellamancina, haar man, kunstenaar Robert Montgomery, en hun kinderen gevraagd om model te staan in de campagne voor de nieuwe lijn. De campagne is bij hen thuis in Kent gefotografeerd door fotograaf Melanie Rodriguez.

Seabass campagne voor dames met Greta Bellamancina Credits: Melanie Rodriguez voor Seabass

Seabass campagne voor dames met Greta Bellamancina Credits: Melanie Rodriguez voor Seabass

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.