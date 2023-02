Sharing is caring: Hermès betaalt al zijn medewerkers 4.000 euro bonus

Na een zeer positief boekjaar bij Hermès, waarbij in alle kwartalen een omzetgroei te zien was, deelt het Parijse modehuis de winst met zijn werknemers. Nadat ook het dividend voor de aandeelhouders met 63 procent is verhoogd, is dit een van de hoogste uitbetalingen van het bedrijf ooit.

Hermès overtrof de omzetgrens van 10 miljard euro en bereikte een omzet van 11,6 miljard euro in financieel jaar 2022. Dat is een stijging van meer dan twintig procent. Als onderdeel van de bedrijfscultuur, zei Hermès CEO Alex Dumas dat alle 19.700 werknemers wereldwijd aan het einde van de maand een eenmalige bonus van 4.000 euro ontvangen.

Volgens de Franse krant Le Monde volgt de bonus op een eerdere loonsverhoging van zes procent voor de in Frankrijk gevestigde werknemers van het bedrijf en een verhoging van honderd euro die in januari 2022 werd vastgesteld. In juli volgende er nog zo’n verhoging.

Als onderdeel van de bedrijfscultuur zei Hermès dat de bonus ‘hand-in-hand gaat met een verhoging van het dividend dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd’, dat voor het boekjaar 2021 werd verhoogd van 8 naar 13 euro.

De bonus volgt op extra’s van bedrijven in andere sectoren, zoals Shell, waar een recordwinst het personeel eenmalige loonsverhogingen en hoger dan normale bonussen opleverde.

Terwijl de familie Hermès met ongeveer 66 procent van de aandelen bezit, is de familie Arnault (de eigenaar van LVMH) een investeerder die flink zal profiteren. Als aandeelhouder van 1,87 procent kan de familie verwachten dat de kas met 26 miljoen euro wordt gevuld.