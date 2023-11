Shein is binnenkort groter dan H&M en Zara

De Chinese fast fashion gigant Shein is klaar om zowel H&M als Zara in omzet te overtreffen dit jaar, met een winst van 23 miljard dollar voor 2022, volgens gegevens van de Wall Street Journal. De verwachte sterke omzetgroei voor 2023 versterkt deze positie nog aanzienlijk. Alleen al in de eerste drie kwartalen bereikte de omzet van Shein 24 miljard dollar, waarmee het bedrijf de 16,4 miljard dollar van H&M in dezelfde periode overtrof. Het zal waarschijnlijk ook Zara's 18,3 miljard dollar inhalen voor de eerste helft van 2022, waardoor Shein tegen het einde van het jaar een machtige leider zal zijn in de fast fashion markt.

Ondanks een daling van de waardering van de oorspronkelijke schattingen van 100 miljard dollar naar een bereik tussen 60 miljard en 70 miljard dollar, is er weinig twijfel over dat Shein transformeert in een Amazon van de nieuwe generatie. De uitbreiding van het bedrijf buiten kleding is duidelijk, nu het probeert haar 12 dollar jurken en 5 dollar t-shirts te integreren in een diverse productcatalogus, waaronder elektronica en andere categorieën.

In augustus ging Shein een strategische samenwerking aan met de Amerikaanse moderetailer Forever 21, waardoor cross-sales mogelijk wordt en de fysieke winkels van Forever 21 kunnen worden gebruikt om het uitgebreide gebruikersbestand van 150 miljoen van Shein te bereiken. Sparc Group, de operationele partner van Forever 21, sprak het vertrouwen uit dat deze samenwerking als platform zou dienen voor de groei van haar diverse portfolio van partnermerken, waaronder Nine West en Brooks Brothers, beide eigendom van Authentic Brands Group. Vorige maand verwierf Shein de intellectuele eigendomsrechten en handelsmerken van de Britse fast fashion e-tailer Missguided, waarmee de eerste Britse overname van de Chinese gigant een feit werd.

Shein verovert 50 procent van de Amerikaanse fast fashion-omzet

Gegevens van Quartz uit november 2022 benadrukken ook de dominantie van Shein, dat 50 procent van alle Amerikaanse fast fashion-verkopen in handen heeft, terwijl H&M en Zara respectievelijk 16 en 13 procent achterblijven. In mei 2022 overtrof Shein kortstondig populaire sociale mediaplatforms in de VS, met meer app-downloads dan TikTok, Instagram en Twitter.

Critici van Shein hebben verschillende zorgen geuit, zoals de arbeidspraktijken van de groep, met berichten over lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden in de fabrieken die de kleding produceren. Er zijn ook beschuldigingen van uitbuiting en ontoereikende rechten van werknemers. Bovendien is er kritiek op het fast fashion-model van Shein, dat wordt gekenmerkt door een snelle productie en omzet van goedkope kleding, omdat het bijdraagt aan milieuproblemen. Milieuactivisten maken zich zorgen over het gebruik van niet-duurzame materialen en de productie van veel textielafval.

Elders hebben sommige klanten geklaagd over de kwaliteit van de producten van Shein, waarbij ze zaken als maatverschillen, slechte stiksels en een gebrek aan duurzaamheid aanhaalden. Critici beweren dat de lage prijzen ten koste gaan van de productkwaliteit. Shein is beschuldigd van het namaken van ontwerpen van onafhankelijke ontwerpers en andere gevestigde merken zonder de juiste toekenning of toestemming. Dit heeft geleid tot beschuldigingen van inbreuk op intellectueel eigendom en zorgen over de ethiek van de ontwerppraktijken van het bedrijf.