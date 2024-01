Shein laat jaar met controverse en rechtszaken achter zich: In gesprek met de Chinese gigant

In 2023 was de Chinese fast fashion gigant Shein het onderwerp van het jaar als het gaat om kritiek en beschuldigingen. Er ging geen maand voorbij zonder dat het bedrijf in het nieuws kwam. In een gesprek met FashionUnited verdedigt Marion Bouchut, associate director public affairs bij Shein Europa, het merk en reageert ze op de kritiek die Shein in 2023 ontving.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Hoe kijkt u terug op het jaar 2023?

“We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen een uitgesproken mening kunnen hebben. We hebben ook gemerkt dat deze meningen het gevolg kunnen zijn van een gebrek aan kennis of onjuiste informatie, zowel over het merk als over onze manier van werken. Dit is begrijpelijk.”

“Shein is een jong bedrijf en nog niet zo bekend in Europa. Daarom hebben we het afgelopen jaar initiatieven genomen om onszelf beter bekend te maken en meer te communiceren over onze manier van werken, maar ook over onze toekomstvisie in onze sector.”

“Velen realiseren zich bijvoorbeeld niet dat we gebruikmaken van een innovatief productiemodel met kleine batches, waardoor we 'on demand' kunnen produceren (in batches van slechts een honderdtal stuks), terwijl we de verspilling van overtollige voorraad tot een minimum beperken. In tegenstelling tot wat je zou denken, is onze overtollige voorraad veel lager dan het gemiddelde in de traditionele modebranche.”

“We werken er hard aan om onze toezeggingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling na te komen en de transparantie te vergroten. We gaan altijd in op de kans om ons bedrijf uit te leggen en bij te dragen aan een geïnformeerde discussie over de toekomst van de sector.”

Credits: Shein warehouse

In juni leidde een georganiseerde rondleiding voor vrouwelijke influencers door Sheins fabrieken tot controverse.

“We hechten veel waarde aan transparantie en dit initiatief (de reis) kwam voort uit de intentie om een aantal van onze influencer partners te laten zien hoe we werken. Zodat zij hun mening kunnen delen met hun volgers.”

“Hoewel we erkennen dat het beter uitgevoerd had kunnen worden, heeft het ons alleen maar versterkt in ons streven om het publiek een beter inzicht te geven in ons bedrijfsmodel en productiesysteem in kleine batches. In de komende maanden en jaren hopen we nog meer gelegenheden te krijgen om meer partners, journalisten en andere belanghebbenden uit te nodigen om uit de eerste hand te zien hoe wij werken.”

In juli werd Shein aangeklaagd wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door jonge ontwerpers.

“Shein respecteert ontwerpers en makers, evenals de intellectuele eigendomsrechten van anderen. We nemen alle claims van inbreuk serieus. Ontwerpers en makers werken hard om hun werk te creëren en we hebben veel initiatieven om hun inspanningen te beschermen.”

“We blijven investeren en onze processen verbeteren om inbreuken op te sporen en te voorkomen. We hebben een wereldwijd team dat erop toeziet dat de artikelen die op ons platform worden vermeld, aan de regels voldoen en geen namaakelementen bevatten. We eisen ook van onze leveranciers dat ze zich houden aan een gedragscode die onder andere certificeert dat de producten die ze maken geen inbreuk maken op het intellectuele eigendom van derden.”

“In de zeldzame gevallen dat onze interne systemen er niet in slagen om mogelijk nagemaakte artikelen te identificeren, kunnen houders van rechten verdachte vermeldingen melden via ons speciale IP-klachtenportaal, waarna we onmiddellijk actie ondernemen.”

In november opende de Franse OESO [Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, red.] een onderzoek tegen Shein. Welke stappen heeft Shein genomen?

“Shein heeft snel gereageerd en een ontmoeting gehad met het Franse nationale contactpunt (NCP) van de OESO toen we in juli werden benaderd. We hebben volledig meegewerkt en zullen dat blijven doen om eventuele vragen van het NCP te beantwoorden.”

Er worden geregeld vragen gesteld over Sheins arbeidsomstandigheden. Wat is uw reactie daarop?

“Hoewel Shein niet direct productiefaciliteiten bezit, erkennen we dat onze verantwoordelijkheden zich uitstrekken tot onze toeleveringsketens. Ons beleid en onze praktijk is om te werken met leveranciers die onze toewijding aan verantwoorde praktijken delen.”

“Onze normen voor de verantwoordelijkheid van leveranciers bepalen dat werknemers van leveranciers niet meer dan zestig uur per week mogen werken (inclusief overwerk) en ten minste één dag per zeven dagen vrij moeten hebben, behalve in nood- of ongebruikelijke situaties.”

“We maken onze leveranciers bewust van onze normen door regelmatige trainingssessies, waarbij we rekening houden met de specifieke aard van hun activiteiten en lokale voorschriften. We voeren regelmatig controles uit en ondernemen actie als er overtredingen worden geconstateerd. Bovendien moeten alle nieuwe fabrikanten met wie we een contract sluiten een beoordelingscontrole ondergaan als onderdeel van het integratieproces voordat ze met Shein gaan samenwerken.”

“In 2022 voerden we meer dan 2.400 controles uit bij meer dan 1.900 fabrikanten met wie we contracten hebben afgesloten en die goed zijn voor ongeveer 84 procent van de producten van het merk Shein. Meer informatie over ons beleid en onze programma's voor ketenbeheer, waaronder onze audits, is te vinden in ons nieuwste duurzaamheidsverslag, dat beschikbaar is op onze website.”

Hoe staan jullie tegenover duurzaamheid?

“We geven prioriteit aan duurzaamheid en hebben initiatieven gelanceerd om onze impact op het milieu in elke fase van de waardeketen te verminderen. Vorig jaar lanceerden we ons Sustainability and Social Impact Report 2022.”

“We zetten ons in om onze toeleveringsketen koolstofvrij te maken, verantwoorde materialen in te kopen en biodiversiteit en dierenwelzijn te beschermen met collectieve acties. We hebben doelen gesteld die onze operationele teams en partners in de toeleveringsketen stimuleren om de ecologische voetafdruk van onze producten en faciliteiten te verkleinen. Deze doelen zijn: Koolstofneutraal worden in scope 2 in 2030, Tegen 2025 100 procent bosveilige viscose- en papiergebaseerde verpakkingen gebruiken, Ervoor zorgen dat alle verpakkingen tegen 2030 voor 50 procent uit voorkeursmaterialen bestaan en tenslotte tegen 2030 50 procent van de producten met het Shein-merk vervaardigen via ons evoluSHEIN by Design-initiatief.”

“Als toonaangevend wereldwijd bedrijf neemt Shein haar verantwoordelijkheid om de lokale gemeenschappen waarin we werken, inkopen en leven te ondersteunen en onze planeet te beschermen.”