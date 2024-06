Shein rolt tweedehandsplatform uit Europa

Shein Exchange komt naar Europa, zo is te lezen in een persbericht van de Chinese e-tailer. Het resale platform werd eerder al gelanceerd in de Verenigde Staten, maar komt nu ook naar Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Shein Exchange is een peer-to-peer resale platform. Simpel gezegd houdt dit in dat consumenten aan andere consumenten hun eigen Shein-items kunnen verkopen. In de Shein-app is een lijst met eerdere aankopen van de gebruiker te zien, waarin aangeklikt kan worden welke items weer doorverkocht worden. Hierdoor is het relatief makkelijk om een product weer verder te verkopen.

Shein Exchange zal te vinden zijn in de app van Shein. Frankrijk is het eerste land waar de tweedehands verkoop geïntroduceerd wordt, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op korte termijn.

De stap van Shein is allerminst opmerkelijk te noemen. De Chinese e-tailer ligt vaak onder vuur vanwege de impact die de kleding heeft op mens en milieu. Zo worden regelmatig schadelijke stoffen aangetroffen in de kleding van Shein en zijn er opmerkingen te maken over de kwaliteit van de items. Om kleding een tweede leven te geven moeten items wel van een hogere kwaliteit zijn wil het doorverkopen ook werkelijk ‘levenscyclus’ verlengend zijn.