'Shein voegt meer banken toe voor beursgang'

Shein heeft meer banken ingehuurd om de potentiële beursintroductie in Londen voor te bereiden. De fast fashion-gigant werkt samen met bedrijven zoals Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co en Morgan Stanley. Dat meldt Bloomberg.

De beursintroductie van Shein in Londen kan al begin volgend jaar plaatsvinden. Bronnen die bekend zijn met de zaak waarschuwen echter dat er nog steeds wordt overlegd en dat de details van de beursintroductie nog kunnen veranderen.

Kritiek op Shein voorafgaand aan beursgang

De mogelijke beursgang van Shein, die naar verwachting een waarde van ongeveer 50 miljard pond zal opleveren, heeft veel kritiek gekregen. Critici van de Chinese e-commercegigant maken zich zorgen om verschillende zaken, zoals het belastingvoordeel waar Shein van profiteert door overzeese zendingen, wat de concurrentie van lokale ondernemers buiten spel zet. Daarnaast zou de productie van Shein schadelijk zijn voor mens en milieu. Marion Bouchut, directeur communicatie bij Shein Europa, verdedigde begin dit jaar in een interview met FashionUnited het bedrijf. Ze vertelt dat het bedrijf gebruikmaakt van een innovatief productiemodel met kleine batches, waardoor het 'on demand' kan produceren (in batches van slechts een honderdtal stuks) waardoor verspilling van overtollige voorraad tot een minimum wordt beperkt. Bouchut benadrukte verder: "In tegenstelling tot wat je zou denken, is onze overtollige voorraad veel lager dan het gemiddelde in de traditionele modebranche."

Daarnaast wordt de fast-fashion gigant al jaren door (mode)journalisten en mensenrechtenactivisten beschuldigd van onmenselijkheid. In reactie op de populaire aantijging dat het bedrijf 'dwangarbeid toelaat om lagere prijzen te hanteren', deelde Peter Pernot-Day, hoofd strategie van het in Singapore gevestigde bedrijf, vorig jaar met het Franse nieuwsplatform AFP: "Shein gebruikt een zwarte lijst van dwangarbeid die is samengesteld door de Amerikaanse regering om onze toeleveringsketen te bekijken en te achterhalen of bedrijven daarop staan."

De Britse premier Sir Keir Starmer deelde maandag met de pers dat alle bedrijven die aandelen in Londen willen verkopen onder de loep worden genomen op het gebied van werknemersrechten.