Shein voor de rechter in VK wegens BTW-ontduiking: Wat is er aan de hand?

Slechts enkele dagen nadat 25 Europese consumentenorganisaties begin deze maand een klacht tegen Shein indienden wegens misleidende praktijken, staat de Chinese ultra-fastfashiongigant opnieuw in het middelpunt van de belangstelling.

Dit keer staat de online shoppinggigant voor een rechtszaak bij het Britse Hooggerechtshof. In de documenten wordt Shein beschuldigd van het "manipuleren van douaneaangiften om btw te ontduiken", aldus The Telegraph.

De claim werd ingediend door douane-agent IT Way Transgroup Clearance en Orange Transgroup, die tussen 2021 en 2024 als agent voor Shein optrad. Het bedrijf eist een schadevergoeding van 5,8 miljoen pond van Shein. Het bedrijf stelt dat Shein hen "onder druk zette en reputatierisico's bezorgde" en "de verantwoordelijkheid voor pakketten verkeerd voorstelde."

Shein ontkent deze beschuldigingen. "De beschuldigingen die tegen Shein zijn geuit, zijn volledig ongegrond. Shein houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving in elke markt waarin het actief is en zal zijn legitieme belangen krachtig verdedigen en nastreven", aldus een woordvoerder.

De minimis-regelgeving al jaren een doorn in het oog van bedrijven in de VS, het VK en de EU

De concurrentie klaagt echter al jaren over de praktijken van Shein, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de EU en de VS. De VS hebben al ingegrepen in de "de minimis"-belastingvrijstellingen. Dit betekent dat producten onder een bepaald bedrag (135 pond in het VK, 800 dollar in de VS of 150 euro in de EU) zijn vrijgesteld van invoerrechten. Btw wordt echter altijd in rekening gebracht, ongeacht de waarde van de goederen. Vervolgens heeft Shein zijn prijzen in de VS verhoogd.

Het VK overweegt de maas in de wet te sluiten. Minister van Financiën Rachel Reeves heeft beloofd de regeling te herzien. Ook de EU herziet momenteel haar de minimis-regels vanwege oneerlijke concurrentie voor Europese bedrijven, potentiële veiligheidsrisico's en inkomstenderving voor douaneautoriteiten.