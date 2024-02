Shein wil Londense beurs betreden na moeilijkheden in de Verenigde Staten

Fast fashion gigant Shein overweegt een beursgang in Londen na obstakels voor een beursnotering in New York.

Londen, dat te kampen heeft met een tekort aan beursnoteringen na de Brexit en concurrentie van andere robuuste financiële markten, heeft de mogelijke beursgang van Shein verwelkomd als onderdeel van een initiatief om de stad te versterken als een toonaangevende financiële hub. De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt verwelkomt de mogelijkheid van een Britse beursnotering.

"Een beursgang van het formaat van Shein kan niet alleen Londen in de schijnwerpers zetten als een aantrekkelijke markt voor internationale bedrijven, maar biedt investeerders ook een lucratieve kans om actief te worden in de snelgroeiende fast-fashion sector, die wereldwijd aan populariteit blijft winnen onder consumenten, met name onder het Gen-Z publiek," meldt BNN.

Shein is op uitdagingen gestuit in de Verenigde Staten, waar toezichthouders en overheidsfunctionarissen, waaronder senator Marco Rubio, pleitten voor een blokkade van de beursgang vanwege zorgen over de banden met China en de vermeende operationele ondoorzichtigheid.

Andere landen waar Shein een beursnotering zou kunnen overwegen zijn Singapore, waar het hoofdkantoor is gevestigd, of Hong Kong.