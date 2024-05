Shein zet plannen voor Londense beursgang in een versnelling

Shein overwoog eerder dit jaar de beurs in London te betreden nadat het moeilijkheden ondervond tijdens een poging tot een beursnotering in New York. Nu zet de fast fashion gigant de voorbereidingen voor een beursgang in London in een versnelling, zo melden twee ingewijden aan nieuwsbureau Reuters.

Shein is van plan om de Chinese beurswaakhond op de hoogte te brengen van de verandering en wil de aanvraag bij de London Stock Exchange (LSE) deze maand nog indienen, zo weten de ingewijden volgens Reuters.

Reuters vroeg Shein en LSE om commentaar, maar beide bedrijven weigerden.

Londen kampt na de Brexit met een tekort aan beursnoteringen. Shein’s beursintroductie zou Londen in de schijnwerpers kunnen zetten als een aantrekkelijke markt voor internationale bedrijven, zo meldde BNN eerder. “Het biedt investeerders ook een lucratieve kans om actief te worden in de snelgroeiende fast-fashion sector, die wereldwijd aan populariteit blijft winnen onder consumenten, met name onder het Gen Z-publiek.”