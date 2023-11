Signa insolventie: Galeria mogelijk te koop

Een paar weken geleden was het optimisme nog groot. “We verwachten een behoorlijk sterk jaar”, zei het hoofd van de warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof, Olivier van den Bossche, eind oktober tegen 'Handelsblatt'. Dankzij het beschermende schild is Galeria slanker dan voorheen. Gevraagd naar de onzekerheid van het personeelsbestand, antwoordde Van den Bossche: "Het belangrijkste is om vertrouwen op te bouwen. "We komen uit een moeilijke situatie, maar nu moeten we vooruit kijken."

Vooruitkijken is sinds deze week waarschijnlijk niet zo gemakkelijk geweest voor Van den Bossche. Sinds Signa Holding woensdag zijn insolventie aankondigde, gaan Duitslands laatste grote warenhuisconcern en zijn werknemers meer dan ooit een onzekere toekomst tegemoet.

Het volgende slechte nieuws volgde 's avonds: de Zwitserse dochteronderneming van de insolvente Signa Group, Signa Retail Selection AG, heeft besloten om bij de rechtbank uitstel van betaling aan te vragen voor de herstructurering van haar schulden. Deze stap betekent dat het bedrijf op een ordelijke manier zal worden geliquideerd. Aangezien de Duitse Galeria met hoofdkantoor in Essen tot deze AG behoort, zal het waarschijnlijk te koop worden aangeboden. Kortom: er wordt gezocht naar een nieuwe, financieel sterke investeerder. Als zo'n investeerder niet gevonden wordt, zijn de vooruitzichten voor de Galeria warenhuizen somber - tenminste zoals ze nu georganiseerd zijn.

Benko kocht Galeria van Canadese Groep

Het verhaal van Signa en Galeria begon meer dan vier jaar geleden. In 2019 kocht de Oostenrijkse bedrijvengroep van miljardair René Benko alle aandelen van de Canadese Hudson's Bay Company en fuseerde Karstadt en Kaufhof tot één groep. Kort daarna belandde de warenhuisgigant in zijn eerste crisis.

Geschokt door de gevolgen van de pandemie moest het bedrijf in april 2020 redding zoeken in een beschermingsprocedure. Ongeveer 40 winkels werden gesloten en ongeveer 4.000 banen werden geschrapt. In ruil daarvoor werd de Groep bevrijd van schulden van in totaal twee miljard euro. Ook daarna bleef de situatie moeilijk. Begin 2021 en begin 2022 moest Galeria opnieuw om overheidssteun vragen. De Groep ontving twee reddingsoperaties voor een totaalbedrag van 680 miljoen euro.

Zelfs de staatssteun kon geen nieuwe impuls geven. In de herfst van datzelfde jaar zocht Galeria opnieuw redding in een beschermingsprocedure. In maart 2023 keurde de vergadering van schuldeisers het insolventieplan goed en maakte de weg vrij voor de reorganisatie: Galeria moest bijna 50 winkels sluiten en opnieuw verloren meer dan 5.000 mensen hun baan. De schuldeisers moesten afzien van een groot deel van het geld dat Galeria hen schuldig was.

Eisen van de politiek

Signa Holding heeft 200 miljoen euro toegezegd aan Galeria voor de reorganisatie. Tijdens de insolventieprocedure eisten politici dat Signa en haar eigenaar Benko financieel meer zouden bijdragen aan de redding van Galeria. Het is nu de vraag of er überhaupt iets zal vloeien. Omgekeerd maakte Galeria regelmatig geld over naar het moederbedrijf. Naar verluidt ontvangt Signa jaarlijks zo'n 180 miljoen tot 200 miljoen euro aan huur voor de ongeveer 20 gebouwen.

Van den Bossche, die sinds maart de baas is van Galeria, gaat een paar turbulente weken tegemoet. Gevraagd naar de tegenvallende kerstactiviteiten in 2022, wees hij er in het 'Handelsblatt' op dat de lopende afschermingsprocedures de zaken onder druk hebben gezet. Volgens het bedrijf hebben de Galeria-winkels onlangs weer winst gemaakt in hun bedrijfsactiviteiten. Het nieuwe boekjaar is zeer goed van start gegaan.

Het faillissement van Signa heeft Galeria getroffen in de weken die voor de detailhandel de belangrijkste van het jaar zijn. De pre-kerststemming is waarschijnlijk ook bedorven voor de ongeveer 13.800 werknemers in de resterende 92 winkels. Zij zullen in december vergezeld worden door een drukkend gevoel dat ze kennen van voorgaande jaren.