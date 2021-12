Sneakerbedrijven haalden meer dan 1 miljard dollar op in 2021

De cijfers spreken voor zich - de sneakerbusiness is nog steeds booming. Meer dan 1,5 miljard dollar werd dit jaar door sneakerbedrijven aan investeringen opgehaald. Het groene sneakerlabel Allbirds is het meest recente voorbeeld. Wie zijn de andere bedrijven die hebben geprofiteerd van een nieuwe financiering?

4 miljoen

De sneaker-investeringsapp Rares is onstaan uit een idee van voormalig American football-speler Gerome Sapp om de markt van sneakerverzamelaars voor iedereen toegankelijk te maken. Gebruikers kunnen investeren in sneakers door er aandelen van te kopen, die ze vervolgens op het platform kunnen verhandelen. De start-up is dit jaar opgericht en heeft in oktober via een financieringsronde al 4 miljoen dollar opgehaald.

Beeld: Kick Game

4,7 miljoen

De in Londen gevestigde retailer in luxe sneakers Kick Game heeft 4,7 miljoen dollar aan nieuwe financiering gekregen van groeikapitaalfonds VGC Partners en mikt op een omzet van 50 miljoen pond in 2022.

Kick Game, in 2013 opgericht door sneakerheads Robert en David Franks, speelt in op de snelgroeiende streetwear-markt en de stijgende vraag naar exclusieve, zeldzame en uitverkochte sneakers. "De sneakermarkt is een van de snelst groeiende markten ter wereld en wij zijn van plan om het tempo ervan te evenaren," aldus chief operating officer Robert Franks.

14,5 miljoen

Sneaker-startup Solesavy heeft dit jaar niet één, maar twee financieringsrondes afgesloten. In januari haalde het bedrijf 2 miljoen dollar op. Een bedrag dat in het niet viel toen het in juni na de tweede financieringsronde nog eens 12,5 miljoen dollar kon bijschrijven.

Het in 2018 opgerichte bedrijf uit Vancouver belooft sneakerheads moeiteloze toegang tot hun felbegeerde releases zonder dat ze gehinderd worden door opkoopbots of andere doorverkooptools.

Beeld: Goat

195 miljoen

Sneaker-marktplaats Goat heeft in juni ruim 195 miljoen dollar opgehaald. Daarmee is de waardering van het bedrijf uit Los Angeles meer dan verdubbeld van 1,8 naar 3,7 miljard dollar. Goat werd in 2015 opgericht als platform voor het kopen en verkopen van sneakers en heeft sindsdien ook andere categorieën gelanceerd, zoals kleding en accessoires. Vandaag de dag heeft de marktplaats zo'n 30 miljoen leden en 600.000 handelaren.

StockX lanceert op golf geïnspireerde DropX-collectie met Malbon Golf. Afbeelding: StockX

255 miljoen

De sneakerbeurs StockX, opgericht in 2016 in Detroit, ontving in april 255 miljoen dollar van investeerders in zijn laatste financieringsronde. StockX heeft zich het concept van de sneaker als beleggingsobject toegeëigend. De prijzen van Jordans en Yeezys worden op de website weergegeven als aandelenkoersen, en het bedrijf is nu ook betrokken bij de bloeiende markt voor digitale verzamelobjecten.

"StockX is in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste en snelst groeiende consumentenmarktplaatsen - het bedienen van een steeds sneller groeiend wereldwijd publiek dat hunkert naar authenticiteit en relevante producten," zei Brad Gerstner, oprichter van Altimeter Capital, over de nieuwste financieringsronde. Sindsdien is de bedrijfswaarde van StockX opgelopen tot 3,8 miljard dollar, volgens eigen schattingen.

303 miljoen

Het duurzame sneakerbedrijf Allbirds uit San Francisco heeft sinds de oprichting een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Van de comfortabele schoenen, gemaakt van innovatieve materialen zoals eucalyptusvezels en zolen op basis van suikerriet, zijn tot nu toe meer dan 8 miljoen paar verkocht.

Het succes van het direct-to-consumer bedrijf zette zich in november voort op de beursvloer. Met zijn beursgang haalde Allbirds 303 miljoen dollar op , waarmee de waarde van het bedrijf steeg naar 2,15 miljard dollar.

634 miljoen

Zwitsers sportswearbedrijf On Holding AG meldde een totale opbrengst van ongeveer 746 miljoen dollar met zijn IPO in september. Het in Zürich gevestigde bedrijf, dat in 2010 werd opgericht, presenteerde zich aan investeerders als "een van de snelst groeiende sportschoenenbedrijven ter wereld" voorafgaand aan zijn beursgang. In het afgelopen jaar verhoogde het zijn omzet met 59 procent tot 425,3 miljoen Zwitserse frank (455 miljoen dollar). In de eerste helft van het lopende jaar bedroeg het groeipercentage zelfs iets minder dan 85 procent.

En 2021 is nog niet voorbij. Onder de kanshebbers voor nieuwe financiering zijn Britse online sneakerwinkel Edit Ldn en de Britse schoenenverkoper Hotter Shoes, die een emissie heeft aangekondigd via het Alternative Investment Market (AIM)-segment van de Londense beurs.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.