Social Commerce in 2022: word virtueel BFF’s met je potentiële klant

Dit artikel wordt aangeboden door kennispartner Channable.

Op een druilerige dag zit je op de bank te scrollen door je social feed. Je zoekt nog wat warms voor de winter die eraan zit te komen. Ineens spot je de perfecte warme trui: het is je kleur, je maat, je stijl. Je wil hem nú hebben en krijg nou wat – als je op de advertentie klikt eindig je op een winkelpagina op het profiel van het merk. Je bent verkocht, en die trui ook. Wat je net is overkomen, noemen we social commerce.

Social commerce is een verkoopproces dat volledig plaatsvindt binnen één platform, van eerste impressie tot transactie. Het is een efficiënt proces dat tot loyale klanten kan leiden. Zeker in de coronaperiode – toen we veel binnen zaten – heeft social commerce voet aan de grond gekregen. In 2025 zal de markt de 1 biljoen voorbijgaan en alleen al in Europa wordt een jaarlijkse groei van 36,5% verwacht. Kleding neemt 25% van deze markt in beslag. Lees hier hoe je mee kunt profiteren en meer conversies kunt creëren voor jouw winkel.

Profiel on point

Je begint je social selling strategie met het volledig maken van je social media profielen. Zorg dat de gegevens kloppen en overeenkomen met de informatie op andere platforms waar je een social presence hebt. Beslis op welke app je social commerce wil gaan gebruiken en verdiep je in hoe je jouw winkel in die apps kunt opzetten. Voor kledingretail zijn Pinterest, Snapchat, Instagram en TikTok gebruikelijk. Als je jonge modemerken voert en jouw doelgroep voornamelijk uit Gen Z bestaat, zijn TikTok en Snapchat de beste keuzes.

Clean productfeed

Na het identificeren van je doelgroep, is het tijd om hun aandacht te trekken – best een uitdaging, want er is veel aanbod en de gemiddelde aandachtsspanne van de scrollende consument op social media is slechts 8 seconden. Daarom is de kwaliteit van je productfeed ontzettend belangrijk. Jouw in-app-winkel moet een clean overzicht bieden van je assortiment, met professionele productfoto’s in hoge kwaliteit — het liefst via authentieke branding. Zo optimaliseer je de eerste indruk van de bezoekers van jouw pagina.

Lokaas

Om meer potentiële klanten te lokken, kun je samenwerkingen met (micro-)influencers aangaan. In kledingretail bestaan veel sub-segmenten, van duurzame micro-influencers tot trendgerichte influencers die dagelijkse shopping hauls posten. Spiek ter inspiratie even bij de concurrent met wie zij in zee zijn gegaan.

Niet genoeg budget voor influencers? Join dan een selectie virtuele groepen op bijvoorbeeld Quora of Reddit die aansluiten bij jouw sector. Je kunt er kosteloos netwerken met branchegenoten en klantenprofielen analyseren. Is jouw target bijvoorbeeld boven de 50, dan is de Facebook Group “Advanced Style” met “fashionable seniors” van over de wereld een geweldige community om je bij aan te sluiten.

Maak ook gebruik van de geraffineerde adverteeropties die platforms bieden om jouw promoties te optimaliseren. Speel bijvoorbeeld met de mogelijkheid om advertenties te plaatsen in Messenger of experimenteer met video-advertenties op Pinterest en TikTok.

Behulpzame content

Je hebt nu een interessant profiel en een achterban. Tijd om te laten zien wat je te bieden hebt. Het beste is om zelf content te creëren. Je wil consistente waarde bieden, dus post het liefst elke dag of om de dag. Zo houd je de connectie met je gemeenschap warm. Wees geen verkoper, maar bied oplossingen voor échte problemen van je doelgroep. Stel jij verkoopt duurzame sportleggings, dan kun je informatie geven over de impact van zo’n legging versus de onduurzame variant of tips geven voor een duurzame leefstijl.

Optie twee is content delen van experts of organisaties die passen bij je merk. Je kunt bijvoorbeeld de mening van een modejournalist over Paris Fashion Week retweeten. Wat ook goed werkt voor kledingretail is user-generated content: enthousiaste klanten die op social media vertellen over jouw merk of je product. Consumenten vertrouwen eerder de ervaringen van andere klanten dan de woorden van een merk zelf. Recent onderzoek (Springer) toont aan dat het delen van dit soort “social proof” kan leiden tot emotionele en sociale engagement door de kijker.

Altijd bereikbaar

Social media is beeldgericht, maar heeft ook een sterk informatieve functie. Wist je dat een derde van de consumenten social media gebruikt om meer te weten te komen over jouw merk en dat 77% je boven een concurrent verkiest na één positieve social media-ervaring? Zorg ervoor dat je altijd bereikbaar bent en paraat staat om vragen te beantwoorden. Zo vergroot je de kans dat een aarzelende bezoeker inderdaad meteen die gave sneakers in jouw Instagram-shop koopt.

Runnen

Zoals bij het runnen van een fysieke winkel, ben je altijd bezig om de klantenervaring in jouw in-app-winkel te verbeteren. Gebruik wervende producttags voor je producten, houd je merkidentiteit up-to-date, verfris het ontwerp van je winkel regelmatig en vergeet niet om je productdata te onderhouden, zodat je alleen adverteert op producten die beschikbaar zijn.

Begin vandaag nog met het opzetten van een social selling strategie voor je e-commerce business. Social media is de plek bij uitstek om te laten zien wat je in huis hebt, klanten voor je te winnen en conversies te creëren.