Soft Revolt wil uitbreiden en start tweede crowdfunding

Innovatief lingeriemerk Soft Revolt gaat voor de tweede keer crowdfunden, dat maakt het lingeriemerk bekend in een videoboodschap. De crowdfunding gaat op 14 november van start.

Het doel van de crowdfunding is om geld op te halen om toekomstplannen te realiseren, zo vertelt Elles Roeleveld, een van de oprichters, in de videoboodschap. De toekomstplannen richten zich vooral op het uitbreiden van de collectie. “Ten eerste willen we een tweede bh realiseren die je beter met andere typen kleding kan combineren. Daarnaast willen we bijpassende broekjes maken. Ten slotte, voegen we meer maten toe.” Op dit moment is er één bh-model te verkrijgen in vijf kleuren.

Op 14 november opent de crowdfunding voor de Soft Revolt-community. Een week later kan iedereen meedoen. “Het is vanaf dag één onze droom geweest om Soft Revolt met jullie op te richten en daarom zetten we nu de volgende stap”, aldus Roeleveld in de videoboodschap.

Soft Revolt is een jong innovatief lingeriemerk dat in 2020 lanceerde. Soft Revolt biedt een vrouwelijke, subtiele bh voor vrouwen met een vollere cup die geen beugels blieven, maar wel steun nodig hebben.