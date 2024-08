Spinnova Plc kampt met omzetdaling tijdens herstructurering

Finse vezelproducent Spinnova Plc ziet zijn omzet dalen in de eerste helft van het jaar. Dit blijkt uit het halfjaarverslag van het bedrijf. CEO Tuomas Oijala wijst op herstructureringsplan om de winstgevendheid te verbeteren. Hij deelt: "De eerste helft van 2024 was een bewogen periode voor Spinnova.”

Spinnova's omzet in de eerste helft van het jaar is gedaald tot 362 duizend euro, terwijl het bedrijfsresultaat negatief was met 9,9 miljoen euro.

Als onderdeel van het kostenherstructureringsprogramma heeft het bedrijf wijzigingen aangebracht in het managementteam.

In een verklaring over het herstructureringsplan om de winstgevendheid te verbeteren, deelt Spinnova's CEO Tuomas Oijala: "Als onderdeel van de strategiereview hebben we nieuwe strategische doelen gesteld voor de korte, middellange en lange termijn en hebben we onze organisatiestructuur gestroomlijnd om effectieve uitvoering van de strategie te ondersteunen. We streven ernaar om op de middellange termijn positief te zijn wat betreft EBIT, en we verwachten geen aanvullende externe financiering nodig te hebben om onze strategische doelen te bereiken.”

“We moesten afscheid nemen van veel getalenteerde mensen, maar als organisatie zijn we sterker geworden met duidelijkere rollen en verantwoordelijkheden. De jaarlijkse besparingen op basis van de veranderingsonderhandelingen en wijzigingen in het managementteam bedragen ongeveer 1,6 miljoen euro, en het merendeel van de besparingen zal begin 2025 effectief zijn," voegt Oijala toe.

In 2024 verwacht het bedrijf dat de omzet lager zal zijn dan in 2023, terwijl het bedrijfsresultaat naar verwachting zal verbeteren, maar negatief zal blijven.

Tijdens de beoordelingsperiode ondertekenden Spinnova en Suzano een intentieverklaring voor een mogelijke nieuwe productiefaciliteit voor houtgebaseerde Spinnova-vezels, en de R&D-spingarenlijn van het bedrijf werd ingehuldigd in Tearfil's fabriek in Portugal.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.