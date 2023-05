Sportmodebedrijf On Holding AG overtreft verwachtingen in Q1

Sportmodebedrijf On Holding AG heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een recordomzet neer gezet. De omzet steeg met 78,3 procent naar een bedrag van 420,2 miljoen Zwitserse frank (432 miljoen euro).

De torenhoge groei van On wordt ook doorgezet in het netto resultaat. Het netto inkomen komt door een stijging van 209,2 procent namelijk neer op 14,3 miljoen Zwitserse frank (14,7 miljoen euro).

De meeste omzet haalt On Holding AG op dit moment uit geheel Amerika, waar een omzet werd genoteerd van 270,2 miljoen Zwitserse frank (277 miljoen euro) in het eerste kwartaal. In de regio steeg de omzet met 91,9 procent. EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) volgt met een omzet van 118,9 miljoen Zwitserse frank (122 miljoen euro) en een toename van 51,6 procent. De Asia-Pacific regio leverde een omzet van 31,1 miljoen Zwitserse frank (31,9 miljoen euro) en een plus van 89,4 procent.

On is het bekendst om de sportschoenen en deze categorie is ook goed voor het gros van de omzet van het bedrijf. Schoenen leverden een omzet van 400,5 miljoen Zwitserse frank (411,9 miljoen euro) op door een plus van 80 procent in het kwartaal. Kleding bracht 16,9 miljoen Zwitserse frank (17,3 miljoen euro) aan omzet op en accessoires ‘maar’ 2,8 miljoen Zwitserse frank (2,88 miljoen euro).

Vanwege de zeer sterke resultaten verhoogt On Holding AG de verwachting voor het gehele boekjaar. Nu verwacht het bedrijf een omzet van 1,74 miljard Zwitserse frank (1,79 miljard euro). In het boekjaar 2022 behaalde het bedrijf nog een omzet van 1,2 miljard Zwitserse frank (1,2 miljard euro) dankzij een stijging van 68,7 procent. Het was de eerste keer dat het bedrijf de omzetgrens van 1 miljard oversteeg.