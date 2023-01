‘Stakingen en slecht weer zorgen voor vertraagde pakketjes, nieuwe stakingen op stapel’

In het weekend van 14 en 15 januari liep een derde van de verstuurde pakketjes in Nederland vertraging op. Dat blijkt uit cijfers van verzendplatform Wuunder, in handen van e-commerce-magazine Emerce. Volgens Wuunder zijn stakingen bij PostNL en het slechte weer de belangrijkste oorzaken voor de langere bezorgtijden.

In de provincie Overijssel kwamen naar verhouding de meeste pakketjes te laat aan: daar was 44 procent van alle pakketten vertraagd. Gelderland was de provincie met de minste vertraagde pakketjes, daar was een kwart te laat.

Het weer wordt de komende week wat beter, maar volgens vakbond FNV staan er wel nieuwe stakingen bij bezorgdienst PostNL op stapel. PostNL sloot op 6 januari een principeakkoord voor een nieuwe CAO met vakbonden BVPP en CNV, maar FNV werd daar niet bij betrokken. Volgens FNV zijn de eigen leden niet tevreden over de huidige afspraken. Daarom staken transportchauffeurs tussen donderdagochtend 19 januari en zaterdagochtend 21 januari opnieuw.