Steve Madden, Ltd. groeit omzet en winst in eerste kwartaal 2024

Na een omzetdaling in boekjaar 2023 ziet Steve Madden, Ltd. de verkopen weer stijgen in de eerste maanden van 2024. Het schoenenbedrijf verbetert niet alleen de omzet, ook de operationele winst en het nettoresultaat zitten in de lift.

Steve Madden bereikt een netto-omzet van 550,6 miljoen Amerikaanse dollar, omgerekend 513,5 miljoen euro en groeit daarmee met 19 procent. Het schoenenbedrijf ziet vooral de verkopen in de wholesale-stroom toenemen. Daar wordt een omzetplus van 21 procent genoteerd. Ook consumenten weten de artikelen van Steve Madden beter te vinden in het eerste kwartaal. De verkopen groeien met bijna 13 procent dankzij goede prestaties in de winkels en de e-commerce.

Het schoenenbedrijf weet uiteindelijk ruim tien miljoen dollar meer operationele winst binnen te harken, waardoor ook het nettoresultaat positief verandert: Steve Madden bereikt een netto-winst van 44,6 miljoen dollar in het eerste kwartaal, tegenover 36,8 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Deze deugddoende resultaten zorgen ervoor dat Steve Madden een dubbelcijferige groei voor boekjaar 2024 verwacht. In cijfers verwacht het bedrijf een omzetplus van 11 procent. Verwachte winsten worden niet gedeeld.