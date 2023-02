Steve Madden, Ltd. noteert winstgroei in boekjaar 2022, vierde kwartaal verliep moeizaam

Modemerk Steve Madden, Ltd. laat in boekjaar 2022 de nettowinst groeien met 13,3 procent. Het bedrijf noteert een nettowinst van 216,1 miljoen dollar (204,1 miljoen euro), blijkt uit het financieel jaarverslag.

De groei in de nettowinst is niet het enige positieve nieuws: Steve Madden behaalt ook een omzetplus van 13,7 procent. De omzet van het modemerk strijkt neer op 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro). Het bedrijf behaalt daarmee ruimschoots de bijgestelde verwachtingen voor het financiële jaar.

In het derde kwartaalverslag werd bekend dat Steve Madden de verwachtingen voor de omzetgroei bijstelde van 12,5 tot 13,5 procent voor het financieel jaar. Dat deed het bedrijf nadat het diverse annuleringen van groothandel bestellingen binnenkreeg. Groothandel klanten zouden prioriteit geven aan voorraadbeheer, bleek toen.

Steve Madden, Ltd. lijdt onder annuleringen van bestellingen in vierde kwartaal

Naast de jaarresultaten wordt ook het vierde kwartaal resultaat bekend gemaakt. Dit kwartaal staat in het teken van een omzetdaling die te wijten was aan de annuleringen van groothandel bestellingen. In totaal daalt de omzet met 18,6 procent van 578,5 miljoen dollar (546,3 miljoen euro) naar 470,6 miljoen dollar (444,4 miljoen euro euro).

De omzet in de groothandelstroom bedraagt 308,8 miljoen dollar (291,6 miljoen euro) wat een daling van 24,8 procent betekent vergeleken met een jaar eerder. Er is vooral een daling in de schoenenverkoop te zien (25,5 procent). Ook de verkoop in accessoires en kleding daalt aanzienlijk (22,8 procent).

De direct-to-consumer-stroom daalt minder hard. Steve Madden noteert daar een omzet van 159,3 miljoen dollar (150,4 miljoen euro), dat is 3,2 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2021. De brutowinst in deze stroom stijgt echter wel met 0,5 procent. Dat is te danken aan een daling in luchttransport kosten.

Voor boekjaar 2023 verwacht Steve Madden een omzetdaling tussen de 6,5 procent en 8 procent, vergeleken met financieel jaar 2022. “We zijn voorzichtig wat betreft toekomstvoorspellingen op korte termijn. Dat komt door het onvoorspelbare bedrijfsklimaat en de voorzichtige eerste bestellingen in het voorjaar van onze groothandel klanten die prioriteit geven aan voorraadbeheer. Toch bewezen we in staat te zijn moeilijke marktomstandigheden te doorstaan met ons flexibele bedrijfsmodel.”