Steve Madden overweegt halvering van Chinese import na herverkiezing Trump

Steve Madden CEO Edward Rosenfeld vertelt tijdens een telefonische vergadering, waar hij de kwartaalcijfers bespreekt, dat het bedrijf van plan is de hoeveelheid goederen uit China met 45 procent te verminderen naar aanleiding van de herverkiezing van Donald Trump. De herkozen Amerikaanse president is van plan om de importtarieven op Chinese goederen met maximaal 100 procent te verhogen wanneer hij terugkeert in het Witte Huis.

Rosenfeld legt uit dat Steve Madden zich voorbereidt op een scenario waarin het bedrijf goederen uit China moet verplaatsen. De schoenenmaker overweegt fabrieken in Cambodja, Vietnam, Mexico en Brazilië als mogelijke alternatieven.

"Sinds woensdagmorgen, toen de presidentsverkiezingen officieel werden beslecht, hebben we dat plan in gang gezet," zegt Rosenfeld. "Je kunt verwachten dat het percentage goederen dat we uit China betrekken, in de toekomst zal dalen."

Momenteel is de import in de VS goed voor ongeveer twee derde van de omzet van Steve Madden, waarvan 70 procent afkomstig is uit China. Dit betekent dat bijna de helft van de totale goederen van het bedrijf het risico loopt op tariefverhogingen.

Rosenfeld zegt dat hij binnen een jaar na 7 oktober dit percentage met ongeveer 40 tot 45 procent wil verlagen, waardoor slechts een kwart van de bedrijfsactiviteiten onderworpen zou zijn aan de voorgestelde Chinese tarieven.