Stijgende lijn in vraag naar luchtvracht door 'bloei e-commerce en beperkte zeetransport'

De wereldwijde luchtvrachtmarkt groeit. Dit blijkt uit een rapport van het International Air Transport Association (IATA).

Uit het rapport van IATA blijkt dat de luchtvrachtmarkt in april 2024 met 11,1 procent is gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dit is de vijfde maand op rij dat de luchtvracht “een solide stijging” laat zien, aldus Willie Walsh, directeur-generaal van IATA.

Het persbericht deelt het aandeel in de totale luchtvrachtmarkt op per regio. Van hoog naar laag: Azië-Pacific blijkt verantwoordelijk voor 33,3 procent van het totale marktaandeel in vrachtverkeer, Europa 21,4 procent, Noord-Amerika 26,9 procent, Midden-Oosten 13,5 procent, Latijns-Amerika 2,8 procent en Afrika 2,0 procent.

Walsh geeft een paar reden voor de stijgende trend in vrachttonkilometers (CTK’s) op internationale routes. Te weten: "de bloeiende e-commerce en capaciteitsbeperkingen in de wereldwijde zeevaart.”

IATA vertegenwoordigt ongeveer 320 luchtvaartmaatschappijen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 83 procent van het wereldwijde luchtverkeer.