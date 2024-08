‘Succesvolle WHOA-procedure voor eigenaar Sissy-Boy en Sacha’

De Nederlandse Termeer Groep - eigenaar van Sissy-Boy, Manfield en Sacha - heeft met succes een WHOA-procedure doorlopen eerder dit jaar. Dankzij de procedure is zo’n 10,3 miljoen euro aan schulden kwijtgescholden, zo bevestigt marketingdirecteur Cecile Termeer aan Retailtrends.

Eerder dit jaar kondigde dochtermerk Sacha aan dat een groot deel van de winkels zou gaan sluiten en de focus te verleggen naar online. Termeer geeft tegen Retailtrends dat de financiële problemen van de Termeer Groep zijn ontstaan bij Sacha. Het meest recente jaarverslag laat zien dat de omzet van de Termeer Group in 2023 met 16 procent daalde. Een jaar (in 2022) eerder maakte het nog verlies, dus startte het eind 2023 een WHOA-procedure. Middels deze procedure kunnen schulden geherstructureerd worden door een akkoord te sluiten met het gros van de schuldeisers. Op deze manier kan een faillissement voorkomen worden. De schulden die de groep had, had het voornamelijk bij de overheid zoals het terugbetalen van NOW-steun en de TVL-steun.

Modemerk Sissy-Boy doet het goed volgens de jaarcijfers en Manfield presteert ‘conform de markt’. Sacha was echter het zorgenkind van de Termeer Groep. “We hebben een afslag gemaakt naar een te jonge doelgroep: die koers moesten we zien te veranderen,” aldus de marketingdirecteur tegen Retailtrends. Met de nieuw ingeslagen weg moet Sacha volgend jaar het tij hebben gekeerd en weer winstgevend zijn.