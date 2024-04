Schoenenretailer Sacha focust op online, sluit deel winkels

Nederlandse schoenenretailer Sacha gaat winkels sluiten. De retailer zit midden in het proces om te bepalen welke winkels zullen sluiten, zo laat een woordvoerder weten aan FashionUnited. De focus wordt verlegd naar het online verkoopkanaal met de ondersteuning van enkele fysieke winkels.

Op de website van Sacha staan nog 32 winkels vermeld binnen de Benelux. In België zijn drie winkels van de retailer te vinden en er is er ook een in Luxemburg. Schoenenretailer Sacha is onderdeel van de Nederlandse Termeer Groep. Sacha is de merknaam van de winkels van de familie Termeer, een familie die al sinds 1909 in de schoenenbranche actief is.

De woordvoerder benadrukt dat het een bewuste keuze is om winkels te sluiten en dat het personeel uit deze winkels worden overgeplaatst bij een van de andere merken van de Termeer Groep. Dit zijn de merken Sissy-Boy en Manfield.

De Sacha-winkel in Den Bosch. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Schoenenmerk Sacha sluit deel winkels

De reden voor de sluitingen is het veranderende retaillandschap, aldus de woordvoerder van Sacha. “We hebben te maken met aanzienlijke kostenstijgingen die het traditionele verdienmodel voor retail in het algemeen uitdagen. Daarnaast zien we dat onze Sacha klant, vooral sinds de corona-pandemie, zich steeds meer online oriënteert en shopt.” Vanwege deze veranderingen is gekozen te focussen op een nieuwe strategische richting.

Omdat de winkels van Sacha op dit moment wel nog voorraad hebben, wordt er een uitverkoop gehouden.

Merken Sacha en Manfield maakten in 2020 in België een faillissement door. Belgische vennootschap Mayfair International Shoefashion B.V. ging halverwege juli 2020 failliet. De Belgische activiteiten van de zowel Sacha als Manfield zaten in deze bv. Op dat moment waren er nog 13 winkels van Sacha in België. “De retailmarkt in België verkeert al jaren in zwaar weer. De markt staat onder druk van opkomende e-commerce, waardoor de vraag naar fysieke retail afneemt. Jaar na jaar is dit terug te zien in de stijgende leegstand van winkelpanden in België (bron: locatus*). De schoenenbranche is relatief gezien één van de hardst geraakte branches. Daarbovenop heeft de coronacrisis met de bijbehorende maatregelen voor dermate uitdagende marktomstandigheden gezorgd dat het in België noodzakelijk is de kostenstructuur van fysieke retail-activiteiten grondig te bekijken,” aldus de Termeer Groep destijds in een persbericht. Sacha bleef aanwezig in het straatbeeld in België en had tot nu toe winkels in Antwerpen, Brussel en gent.