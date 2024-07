Suitable neemt Steppin’ Out over

Suitable zet zijn overnamepad voort. De Nederlandse mannemoderetailer neemt per september de formule Steppin’ Out over, zo maakt Suitable bekend in een persbericht. Steppin’ Out zal zijn naam, branding, identiteit en webshop behouden.

Na ruim 12 jaar vond Steppin’ Out-eigenaar Clé Enneking het tijd om zijn merk over te dragen aan een andere partij. “Ik ben op zoek gegaan naar de juiste partij en dat was zonder twijfel Suitable”, deelt hij in het persbericht. Steppin’ Out biedt klassieke collecties aan ‘met een eigenzinnige en moderne twist’ voor mannen en vrouwen. Suitable zag het herontdekken van klassiekers met Steppin’ Out wel zitten.

De eigenaren van de twee moderetailers zijn geen vreemden van elkaar. Toch ging Suitable-oprichter Raoel van Dun pas in november 2023 serieus in gesprek met Enneking. Uit die gesprekken bleken Suitable en Steppin’ Out dezelfde doelgroep te willen aanspreken met dezelfde soort kleding. “Het ligt dus in elkaars verlengde en daar zagen we ook de kansen liggen. Uiteindelijk hebben we besloten dat Steppin’ Out als zelfstandig merk onderdeel zal zijn van Suitable”, aldus Van Dun.

Het betekent dat Suitable zal investeren in de bestaande Steppin’ Out-winkels. De meeste worden verbouwd tot Suitable-filialen, waarin Steppin’ Out als merk wordt opgenomen in het assortiment. Ook het aanbod van Steppin’ Out verandert: het merk gaat exclusief herenmode verkopen. Wat er met het damesmode-aanbod gebeurt, is niet bekend.

Portfolio Suitable wordt steeds groter

Suitable streeft ernaar dé aanbieder van tijdloze herenmode voor ieder moment te worden. De Steppin’ Out-overname volgt op de overname van mannenmodemerk King Essentials, die eerder dit jaar bekend werd gemaakt. Bij deze overname behield ook King Essentials zijn eigen naam, branding, identiteit en klantenbestand.

Een jaar geleden nam Suitable de winkel van Ronald Hazendonk (Fashion4men) in Culemborg over. Dat nieuws werd in juni 2023 aangekondigd, waarna de overname per maart 2024 zichtbaar werd in het winkelbeeld.