Suitsupply behaalt betere cijfers in 2019, anticipeert op impact coronacrisis

2019 was een relatief goed jaar voor de Nederlandse pakkenketen Suitsupply. De omzet van het bedrijf steeg ten opzichte van 2018 met 16 procent naar 336,2 miljoen euro, zo meldt Quote op basis van een recent gedeponeerde jaarrekening van Suit Supply Holding B.V.. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg van 19,3 miljoen euro naar 29,6 miljoen euro. Onder de streep bleef een nettoverlies over van 1,8 miljoen euro, een verbetering vergeleken met 2018, toen het bedrijf op een nettoverlies van circa 9,6 miljoen euro uitkwam.

45 procent van de omzet werd behaald in de Verenigde Staten, waar Suitsupply snel groeit in populariteit. De Nederlandse verkopen waren goed voor zeventien procent van de inkomsten. De online verkopen van het bedrijf stegen in 2019 met twaalf procent tot een aandeel van zestien procent over alle verkopen.

Voor 2020 verwacht Suitsupply een flinke impact van de coronacrisis. Een groot deel van de 128 Suitsupply-winkels, verspreid over 27 landen wereldwijd, moest dit voorjaar tijdelijk dicht. Vanwege het vele thuiswerken kelderde de vraag naar pakken. Twee weken terug meldde het Financieele Dagblad dat een consortium van banken veertig miljoen euro beschikbaar stelde aan het bedrijf om het door de crisis heen te helpen. Daar zouden aandeelhouder en CEO Fokke de Jong, evenals aandeelhouder NPM, elk tien miljoen euro aan toevoegen.

Uit een aparte paragraaf in de jaarrekening blijkt dat uiteindelijk een banklening van dertig miljoen euro is overeengekomen en een bijstorting van tien miljoen euro van NPM. De tien miljoen van De Jong houdt de CEO nog even achter de hand, zo is in het artikel van Quote te lezen.

De Jong stelt tegenover Quote tevens dat de omzet in Europa en Azië ‘voorspoedig’ herstellende is, “maar zoals nu uit de situatie in de VS blijkt, moeten we ervan uitgaan dat dit (de coronacrisis, red.) nog niet voorbij is. De huidige kapitaalstructuur is erop gericht dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn mocht het herstel langer duren.'”