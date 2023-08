Superdry bemachtigt nieuwe financiering om turnaround plan te versnellen

Het Britse modemerk Superdry heeft een nieuwe aanvullende financiering van maximaal 25 miljoen pond bemachtigd. Dat is omgerekend 29 miljoen euro. De financiering wordt mogelijk gemaakt door herstructureringsspecialist Hilco Capital Limited, die het merk tegelijkertijd confronteert met een rente van 10,5 procent, zo meldt Superdry in een statement.

De financiering zorgt er volgens Superdry voor dat het ‘verbeterde liquiditeit heeft om de uitvoering van het turnaround plan en kostenbesparingsprogramma te versnellen’.

De lening heeft een looptijd van twaalf maanden met een rente van 10,5 procent, plus de basisrente van de Bank of England over het opgenomen deel. De overeenkomst komt boven op de bestaande lening van de vennootschap met Bantry Bay Capital Limited en moet de die lening helpen te verminderen, aldus het statement.

Superdry verkeert al maanden in de problemen. Zo schakelde het bedrijf in maart hulp in en gaf het een winstwaarschuwing. In april volgde de presentatie van het kostenbesparend plan.