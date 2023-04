Superdry Plc trekt break-even-verwachting in en presenteert kostenbesparend plan

Superdry Plc trekt de verwachting om break-even te spelen in boekjaar 2023 in, dat maakt het bedrijf vrijdag bekend. Het modemerk gaf in januari een financiële update waarin het bekend maakte zijn verwachtingen bij te stellen tot het break-even-punt na tegenvallende resultaten in de wholesale en de onzekerheid voor het ‘komende halfjaar’.

Vrijdag geeft Superdry opnieuw een financiële update waaruit blijkt dat de Raad van Bestuur heeft besloten om de eerdere verwachting om break-even te spelen voor de aangepaste winst in boekjaar 2023 in te trekken. Het is een gevolg van opnieuw tegenvallende resultaten in zowel de direct-to-consumer-stroom als in de wholesale-stroom. De inflatie van de primaire levensbehoeften heeft duidelijk invloed op de uitgaven van de consument, schrijft Superdry. “Dat, in combinatie met het slechte weer wat ertoe heeft geleid dat de vraag naar de lente/zomer collectie achterbleef, maakt het moeilijk om een inschatting van de winst over het hele jaar te geven.”

Het bedrijf ziet deze trends in het Verenigd Koninkrijk en Europa de overhand nemen. Toch geeft Superdry wel een richtlijn wat betreft de geschatte jaaromzet, deze moet tussen de 615 miljoen pond (695 miljoen euro) en 635 miljoen pond (718 miljoen euro) liggen.

Superdry Plc maakt kostenbesparend plan bekend

Halverwege maart maakte Superdry bekend hulp in te schakelen om de kosten te drukken. Het bedrijf huurt Interpath Advisory in, nadat het een winstwaarschuwing gaf doordat de sector worstelt met moeilijke marktomstandigheden. “We hebben Interpath ingeschakeld om ons te adviseren bij de hervorming van Superdry in de sterk veranderende retailwereld, en om ervoor te zorgen dat we de juiste kostenbasis en -structuur hebben voor toekomstig succes”, aldus Superdry destijds.

Dat herstructureringsplan lijkt nu vorm te krijgen. Superdry legt een eerste kostenbesparend plan van 35 miljoen pond (39,6 miljoen euro) op tafel. Er zullen kosten worden bespaard door de optimalisatie van het onroerend goed, besparingen in de logistiek en distributie en betere inkoop. Daarnaast bekijkt het bedrijf verdere kostenbesparende opties om extra te bezuinigen. Superdry verwacht dat deze besparingen volledig gerealiseerd zijn tegen het einde van boekjaar 2024. Op middellange termijn moet hierdoor een stijging van de winstgevendheid te zien zijn.