Superdry schakelt hulp in na winstwaarschuwing

Superdry schakelt hulp in om de kosten te drukken, dat laat het bedrijf weten in een statement aan FashionUnited. Superdry huurt Interpath Advisory in nadat het een winstwaarschuwing gaf nu de sector worstelt met moeilijke marktomstandigheden.

Superdry stelde begin dit jaar zijn verwachtingen voor financieel jaar 2023 bij na tegenvallende resultaten in de wholesale, zo meldde Superdry destijds in een financiële update. De verwachtingen worden bijgesteld tot het break-even-niveau. Julian Dunkerton, CEO bij Superdry, verwacht niet dat de marktomstandigheden snel verbeteren. “Maar, met een nieuw financieringsplan en een gezond merk kijk ik optimistisch naar het komende jaar.”

“Hoewel Superdry een sterke online- en winkelomzet heeft gekend en het merk blijft aanslaan bij de consument, zijn dit uitdagende marktomstandigheden voor alle modemerken in de modesector”, begint Superdry het statement. “We hebben Interpath ingeschakeld om ons te adviseren bij de hervorming van Superdry in de sterk veranderende retailwereld, en om ervoor te zorgen dat we de juiste kostenbasis en -structuur hebben voor toekomstig succes.”