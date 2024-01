Superdry bevestigt aanstelling van adviseurs om kostenbesparende opties te onderzoeken

Superdry zegt dat het momenteel samenwerkt met adviseurs om “de haalbaarheid van verschillende opties om materiële kosten te besparen te onderzoeken” als onderdeel van de voortdurende turnaround-strategie.

De verklaring komt na recente speculaties dat het bedrijf een reeks winkelsluitingen overweegt. De omzet daalde in het eerste halfjaar met 23,5 procent. Het is een daling die volgens het bedrijf het gevolg is van een uitdagende retailmarkt en die gepaard gaat met het vertrek van CFO Shaun Wils.

In het weekend meldde Sky News dat Superdry PricewaterhouseCoopers (PwC) had aangesteld om toezicht te houden op plannen die zouden kunnen leiden tot een vrijwillig akkoord (CVA) of herstructureringsplan.

De media merkten op dat het in een dergelijke stap zou kunnen resulteren in de sluiting van slecht presterende winkels en het doorvoeren van huurverlagingen. Het zijn details die slechts enkele dagen na eerdere berichtgeving kwamen dat PwC ook de opdracht had gekregen om opties voor het aantrekken van schulden te onderzoeken.

Superdry bevestigde deze speculaties gedeeltelijk en merkte op dat er geen zekerheid was over de voortgang van deze opties, maar voegde eraan toe dat het bedrijf ernaar streeft “voort te bouwen op het succes van de kostenbesparende initiatieven die het tot nu toe heeft genomen en het bedrijf te positioneren voor succes op de lange termijn”.

Verder bevestigde het bedrijf dat het dit boekjaar meer dan 40 miljoen pond aan besparingen wil realiseren, meer dan de oorspronkelijk voorspelde 35 miljoen pond.