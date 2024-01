Kostenbesparingen bij Superdry hebben nog weinig effect in eerste halfjaar, CFO vertrekt

Superdry plc gaat een turbulent jaar tegemoet. Het Britse modebedrijf laat in de halfjaarlijkse update weten dat de omzet met 23,5 procent is gedaald, waar de uitdagende retailmarkt voor consumenten, het weer en de achterblijvende resultaten in de wholesale-stroom van invloed waren. Dat Superdry een zwaar jaar zal krijgen, werd eerder al voorspeld: Superdry gaf in december 2023 al een winstwaarschuwing voor dit jaar af én ging in gesprek om de merkrechten te verkopen in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.

Superdry behaalt in de periode tot en met 28 oktober 2023, waarmee het eerste halfjaar van 2024 wordt afgerond, een omzet van 219,8 miljoen pond. Dat komt omgerekend neer op 257,6 miljoen euro. De omzet binnen de retail daalde met 13,1 procent en de wholesale-omzet verkleinde met 41,1 procent. Hier speelden structurele veranderingen in de markt een rol. Ook de strategische beslissingen, zoals het beëindigen van de activiteiten in de Verenigde Staten en de verkoop van merkrechten en voortdurende uitverkoopacties, waren hier van grote invloed.

Niet alleen de omzet daalt, Superdry ziet ook het aangepaste verlies voor belastingen verslechteren. Het Britse modebedrijf noteert in het eerste halfjaar een verlies voor belastingen van 25,3 miljoen pond (29,6 miljoen euro) en verdubbelt de rode cijfers daarmee bijna. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg het verlies voor belastingen namelijk 13,6 miljoen pond. Onderaan de streep schrijft Superdry dan ook een verlies van 28,9 miljoen pond (33,9 miljoen euro) op. Dat is 10,9 miljoen pond minder dan een jaar eerder.

Het verkleinen van het verlies ligt nog onder het beoogde doel, maar markeert wel het feit dat de getroffen maatregelen [beëindigen van de activiteiten in de VS en het verkopen van merkenrechten, red.] zijn vruchten afwerpen. De totale bedrijfskosten daalden met 16,1 procent door aanzienlijk lagere kosten in de verkoop en distributie, en centrale kosten. Superdry deelt in de update dan ook zich verder te blijven concentreren op het reduceren van kosten. Het bedrijf streeft ernaar 40 miljoen dollar (46,9 miljoen euro) te besparen in het hele boekjaar.

CFO Superdry vertrekt

Net nu het bedrijf erin slaagt zijn kosten te drukken, wordt in een apart statement bekendgemaakt dat Shaun Wills, Chief Financial Officer van Superdry per 31 maart 2024 het bedrijf verlaat. Giles David neemt de CFO-rol tijdelijk over en stapt op 29 januari het bedrijf binnen. Giles treedt per 1 april ook toe tot de raad van bestuur.