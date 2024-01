Superdry schakelt naar verluidt PricewaterhouseCoopers in om mogelijke schuldvergroting te bekijken

Modeketen Superdry heeft naar verluidt accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) aangesteld om advies te vragen wat betreft een mogelijke schuldvergroting, weken nadat het bedrijf een winstwaarschuwing afgaf.

Het Londense beursgenoteerde bedrijf zou PwC hebben gevraagd om te adviseren over zijn financiën, zo melden bronnen aan Sky News, naar aanleiding van het laatste kwartaalverslag voor kerst, waarin het zei dat het een “uitdagende handelsmarkt” had gezien.

Het medium merkte verder op dat de aandelen van het merk onlangs “naar een laagterecord zijn gezakt”, met een marktkapitalisatie van minder dan 30 miljoen pond (bijna 35 miljoen euro).

Het nieuws komt ondanks de verhoogde inspanningen van Superdry oprichter Julian Dunkerton om een turnaround plan op te starten, nadat hij eerder Interpath Advisory had aangesteld om toezicht te houden op een herstructurering en kostenbesparende maatregelen te implementeren.

Hoewel Superdry nog een update moet geven over de verkoop in de kerstperiode, had het bedrijf voorafgaand aan de feestdagen gezegd dat de winst naar verwachting de “zwakkere verkoop” zou weerspiegelen, aangezien de winst in de periode daarvoor al "aanzienlijk onder de verwachtingen van het management" was uitgekomen.

Voor de periode van 26 weken tot 28 oktober 2023 daalde de omzet van de detailhandel met 13,1 procent op jaarbasis, onder invloed van het warmere weer, terwijl de groothandel een klap van 41,1 procent incasseerde, een daling die werd verwacht vanwege de beslissing om de groothandelsactiviteiten in de VS te beëindigen.