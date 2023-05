Superdry Plc wil aandelen verkopen

Superdry bevestigt de speculaties in de media over gesprekken met investeerders om extra aandelen te verkopen, dat schrijft Superdry in een statement.

“In het verlengde van de aankondiging van de Vennootschap op 14 april bevestigt de vennootschap dat zij positieve gesprekken voert met bepaalde institutionele en andere investeerders over kapitaalverhoging van maximaal twintig procent van het geplaatste aandelenkapitaal van de onderneming”, aldus het statement.

Nadat Superdry zijn verwachtingen voor boekjaar 2023 bijstelde, gingen de geruchten al rond dat het bedrijf van plan was om zijn aandelen te verkopen. Het bedrijf trok de verwachting om break-even te spelen in boekjaar 2023 in. Het is een gevolg van opnieuw tegenvallende resultaten in zowel de direct-to-consumer- als de wholesale-stroom. De inflatie van de primaire levensbehoeften heeft duidelijk invloed op de uitgaven van de consument, schreef Superdry.