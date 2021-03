Takko Fashion krijgt toch overbruggingskrediet van 54 miljoen euro

Er kan weer worden ademgehaald bij Takko Fashion. Het bedrijf heeft na intensief overleg met banken, investeerders en eigenaren overeenstemming bereikt over een overbruggingskrediet van circa 54 miljoen euro. Dat meldt Takko in een persbericht. ‘Dit stelt de toekomst van Takko veilig’, zo is daarin te lezen.

Wat waarschijnlijk geholpen heeft bij de onderhandelingen is dat Takko de eigen financieringsbehoefte de afgelopen weken wat omlaag kon brengen. Dat is gelukt ‘dankzij de grote vraag van klanten sinds de gedeeltelijke heropening en de bijzondere inzet van alle medewerkers’, aldus Takko. Zowel in Duitsland als Nederland, waar Takko veel winkels heeft, werden de afgelopen weken versoepelingen op het gebied van retail doorgevoerd.

Takko bevond zich tot voor kort in een benarde situatie. De kledingketen kon geen aanspraak maken op staatssteun om de coronacrisis door te komen, omdat de jaaromzet van het bedrijf meer dan 750 miljoen euro bedraagt. De liquide middelen zouden echter op aan het raken zijn, zo meldde Takko in februari. Het bedrijf zou in een ‘extreme financiële situatie’ verkeren.

“We zijn verheugd dat we zo snel een oplossing hebben gevonden,” aldus Karl-Heinz Holland, voorzitter van de adviesraad en interim-CEO van Takko Fashion. “De lening stelt ons in staat om onze bedrijfskosten op korte termijn te dekken en het voortbestaan ​​van ons zeer gezonde bedrijf te waarborgen.” Ook is Takko optimistisch dat het op de middellange termijn weer financiële groei zal zien. “We hebben er alle vertrouwen in dat we in staat zijn het geld snel terug te betalen.”

Takko Fashion heeft meer dan 1.900 winkels in 17 landen, waarvan circa honderd in Nederland en twintig in België. Van de bijna 18.000 medewerkers zijn er 14.000 in Duitsland werkzaam. De omzet in 2019 bedroeg ongeveer 1,1 miljard euro.