Tapestry boekt sterke Q1-resultaten gedreven door dochtermerk Coach

Tapestry Inc., het moederbedrijf van Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman, overtreft in het eerste kwartaal van fiscaal 2025 zijn financiële verwachtingen. Ondanks een uitdagende wereldwijde markt rapporteert de multinational een omzet van 1,51 miljard dollar (1,40 miljard euro), gelijk aan het voorgaande jaar. Het resultaat wordt vooral gedreven door het merk Coach.

Het bedrijf behaalt een winst per aandeel (EPS) van 0,79 dollar, terwijl de non-GAAP EPS uitkomt op een record van 1,02 dollar, een stijging van 9,7 procent ten opzichte van vorig jaar. De groei in de winst per aandeel wordt ondersteund door een verbetering van de brutomarge naar 75,3 procent, het resultaat van lagere vrachtkosten en operationele verbeteringen.

De wereldwijde omzetgroei is gematigd in Q1, met een lichte daling van 1 procent in Noord-Amerika, maar een aanzienlijke stijging van 27 procent in Europa. De digitale verkoop stijgt, terwijl de fysieke verkoop wereldwijd licht daalt.

Tapestry meldt daarnaast sterke klantbetrokkenheid, met 1,4 miljoen nieuwe klanten in Noord-Amerika, waarvan meer dan de helft jongere klanten (Gen Z en Millennials) zijn.

Het bedrijf benadrukt ook zijn focus op hoogwaardige producten, waarbij vooral het merk Coach een sterke groei van handtassen rapporteert.

Coach/ Disney 101 Dalmatians Cruella Bag Credits: New York Street Style FW24©Launchmetrics/spotlight

CEO Joanne Crevoiserat onderstreept dat Tapestry zich in een sterke positie bevindt. Het bedrijf blijft investeren in merkopbouw en marketing, terwijl het tegelijkertijd zijn kostenstructuur beheert, wat resulteert in een sterke cashflow van 120 miljoen dollar en een vrije cashflow van 94 miljoen dollar.

Het bedrijf verhoogt zijn vooruitzichten voor het volledige jaar en blijft investeren in zowel organische groei als het verbeteren van klantrelaties.