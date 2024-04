Ted Baker sluit 11 Britse winkels en gaat op zoek naar nieuwe operationele partner voor Europa

Ted Baker, het Britse merk waarvan de Britse operationele activiteiten zich sinds maart 2024 onder curatele bevinden, sluit 11 winkels in het Verenigd Koninkrijk. De winkels zullen op 19 april hun deuren sluiten, zo meldt Teneo, de aangestelde curator, aan FashionUnited. Er zullen ook 25 functies op het hoofdkantoor verdwijnen ‘als gevolg van noodzakelijke kostenbesparingen’.

Het sluiten van 11 Britse Ted Baker-winkels betekent ook dat er 120 banen verloren zullen gaan. De winkels die worden gesloten zijn volgens de curator verlieslatend. Na onderzoek blijkt ook “dat er geen vooruitzicht is op herstel van winstgevendheid. Zelfs niet met aanzienlijke huurverlagingen”. Het sluiten van de winkels wordt gezien als een constructieve en noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat de onderneming in de toekomst weer winstgevend kan opereren, zo luidt het statement.

De Ted Baker-vestigingen die worden gesloten, bevinden zich in Birmingham Bullring, Bristol, Bromley, Cambridge, Exeter, Leeds, Liverpool One, London Bridge, Milton Keynes, Nottingham en Oxford.

Ook de filialen in Bicester, Brompton Road (London), Floral Street (London) en Manchester Trafford sluiten de komende weken hun deuren. Dit komt doordat de verhuurder van de panden zich terug heeft getrokken. Hierdoor gaan nog eens honderd banen op de schop.

Ted Baker zoekt nieuwe operationele partner voor Europese e-commerce en retailactiviteiten

Authentic Brands Group, waar Ted Baker onder valt, meldt ook in het statement op zoek te zijn naar een nieuwe operationele partner voor zijn retail- en e-commerce activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Benji Dymant, een van de curatoren, schrijft: “Deze winkelsluitingen hebben weliswaar een betreurenswaardige impact op gewaardeerde teamleden, maar zullen de prestaties van het bedrijf verbeteren, aangezien Authentic de besprekingen met potentiële Britse en Europese operationele partners voor het merk Ted Baker voortzet om het bedrijf weer gezond te maken.”

De Britse operationele activiteiten van Ted Baker werden in maart 2024 onder curatele gesteld. “Ondanks onze voortdurende inspanningen was de schade die werd aangericht tijdens een periode onder AARC waarin NODL [No Ordinary Designer Label, het bedrijf dat handelt onder het merk Ted Baker, red.] een aanzienlijke betalingsachterstand opbouwde, te groot om het boven water te houden”, deelde John McNamara, Chief Strategy and Transition Officer bij Authentic Brands Group op verzoek van FashionUnited.