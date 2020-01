Tegendraads en eigenzinnig: maak kennis met Boohtiek

Gelimiteerde, handgemaakte collecties voor een unieke beleving, dat is waar het nieuwe Nederlandse knitwear-label Boohtiek voor staat. Van alle items worden slechts 150 stuks gemaakt. Zo kunnen winkels de consument iets bijzonders bieden én houdt het modemerk zijn voetafdruk op het milieu zo klein mogelijk.

Er verdwijnen steeds meer kleine boetieks. Winkels die dankzij hun kleinschaligheid een onderscheidende collectie kunnen bieden. Vanuit die gedachte is de naam en filosofie voor Boohtiek ontstaan. “Een online boetiek waar alleen eyecatchers te vinden zijn”, aldus eigenaar Dirk de Broekert. “Speciaal ontworpen voor mensen die, net als wij, een tikkeltje eigenwijs zijn.”

Specialist in knitwear

Het oorspronkelijke idee was om de collectie uitsluitend online aan de consument te verkopen. “Daarin waren we misschien iets té eigenwijs”, lacht De Broekert. “Een omnichannel-aanpak past beter bij ons, want knitwear kenmerkt zich door veel textuur, je wilt het product ook kunnen voelen. Om die reden zijn we nu op zoek naar een agent om het merk verder uit te bouwen. Wat overigens niet wil zeggen dat we naar honderd of meer verkooppunten streven. Het kleinschalige karakter is juist onze kracht. Twintig winkels in Nederland en twintig in België zou mooi zijn. Lokale ondernemers die het concept waarderen en waar het merk tot zijn recht komt.”

Gelimiteerde oplage

De collectie van Boohtiek is speels met veel kleurrijke dessins en jacquards die in eigen atelier worden ontworpen. Exclusiviteit en creativiteit staan hoog in het vaandel. Van alle items zijn er slechts 150 stuks. “Elk artikel heeft een uniek nummer, dit vind je naast het etiket”, vertelt De Broekert. “Zo weet je zeker dat je iets authentieks koopt. Er is al zoveel van hetzelfde. Ons doel is om producten te maken waar mensen hebberig van worden.” Maar er is nog een andere reden waarom Boohtiek kiest voor een kleine oplage. Door bewust weg te blijven van massaproductie wil het bedrijf zijn voetafdruk op het milieu zo klein mogelijk houden.

Met liefde en aandacht

Boohtiek is onderdeel van Pullco BV, een private label producent van hoogwaardig knitwear met meer dan 35 jaar ervaring. Dat vakmanschap zie je terug aan de manier waarop de kleding is gemaakt. Zo worden alle artikelen ‘fully fashion’ gebreid, oftewel: in vorm. Daardoor ontstaat er minder restafval in het productieproces. Daarnaast probeert Boohtiek zo min mogelijk plastic te gebruiken. “Onze artikelen zijn bijvoorbeeld niet in plastic verpakt bij verzending en productie. Wie online iets bestelt, ontvangt het product in een prachtige bedrukte magneetdoos met crêpepapier en een bedankkaartje. Een cadeau om te krijgen, met liefde en aandacht verstuurd.”

Duurzame visie