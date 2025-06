The Attic Streetwear redt Sneakerhype: Focus op betaalbaarheid en snelle service

Streetwearlabel The Attic Streetwear heeft het failliete Sneakerhype overgenomen. Dat bevestigt curator Mechteld van Veen-Oudenaarden aan FashionUnited, nadat het nieuws eerder door RetailTrends werd gemeld. De overname betreft de volledige voorraad, kantoorinventaris, domeinnaam, website en het klantenbestand. De fysieke winkel van Sneakerhype in Den Haag zal niet heropenen.

Indy de Rijke, oprichter en algemeen directeur van The Attic Streetwear, licht in een telefoongesprek met FashionUnited toe: “Als ik kies voor een fysieke locatie, vooral in een grote stad, kost dat me veel geld. Dat moet ik doorberekenen in de prijzen van mijn producten. Onze missie is om sneakers en streetwear betaalbaar en toegankelijk te houden. Een fysieke winkel past daar niet bij. Door online te opereren kunnen we scherpe prijzen en snelle service blijven garanderen.”

The Attic Streetwear werd opgericht in 2016. Naast sneakers verkoopt het bedrijf, dat uitsluitend online actief is maar ook een showroom heeft in Zwijndrecht, streetwear en designer fashion. Het bedrijf heeft inmiddels zes medewerkers en beschikt over een eigen voorraad van meer dan 15.000 artikelen.

Geen fysieke winkel en geen dropshipping-model

De Rijke benadrukt dat The Attic naast het sluiten van de fysieke winkel van Sneakerhype ook afstand neemt van hun businessmodel: het dropshipping-model. Volgens hem is dropshipping een lastig model, waarbij aanbieders producten online verkopen maar deze pas zoeken en bestellen zodra een klant iets koopt. “We merken dat consumenten in Europa hun sneakers zo snel mogelijk thuis willen hebben. Ze verwachten goede service, en willen geholpen worden door iemand die enthousiast is over het product en er alles van weet. En dat het product direct beschikbaar is – niet dat je zegt dat je het binnen 3 à 4 werkdagen levert, en het vervolgens 3 à 4 weken duurt voordat ze iets ontvangen. Dan krijg je veel nazorg. Veel klantenservice. Mensen bellen constant omdat ze hun product willen. Zeker als je een belofte doet. Ik vind dat een erg achterhaald businessmodel.”

Sneakerhype werd in 2020 opgericht door Daniël Verbeek en Djulan Gémesi. In mei 2025 werd het bedrijf failliet verklaard door de rechtbank in Den Haag. De exacte oorzaken van het faillissement worden nog onderzocht, maar wel is bekend dat sommige klanten hun bestellingen nooit hebben ontvangen.

Om gedupeerde klanten tegemoet te komen, wil The Attic een kortingscode beschikbaar stellen in hun webshop. Daarnaast wordt de resterende voorraad van circa 317 paar sneakers verkocht via een livestream op het TikTok-account van Sneakerhype, dat straks verdergaat onder de naam The Attic. De Rijke besluit: "We willen laten zien dat we betrokken zijn bij de community."